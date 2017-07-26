Онлайн с места событий: поднятие боевого катера времен ВОВ со дна Керченского пролива

На данный момент возле Таманского берега проходит экспедиция, организованная Министерством обороны РФ при участии волонтеров общественной организации «Батарея 29 БИС». Целью исследования морских глубин является поиск затонувших судов времен ВОВ, определение мест их гибели и обнаружение останков экипажа с целью их дальнейшего захоронения.



Изучение дна, начавшееся 19 июля, происходит на гидрографическом судне ГС-86. Подводные работы осуществляет группа дайверов по руководством археолога Сергея ЦАРЕНКО, являющегося заведующим Отделом подводной археологии в Судаке.

Исследователи обнаружили большое количество морских транспортных средств времен Второй мировой войны. Все военные корабли затонули во время Керченско-Эльтигенской десантной операции. Кроме того, аквалангистами были обнаружены остатки парохода «Казбек», затонувшего в Первую мировую войну.

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В ходе экспедиции с шестиметровой глубины уже была поднята реактивная установка «Катюша», установленная на одном из десантных кораблей. В процессе исследования были идентифицированы остатки КТЩ-082.

В 100 м от катерного тральщика была обнаружена главная находка исследования — бронекатер БК-73. Сейчас идет подготовка к поднятию с него 76-мм зенитной пушки, известной как «орудие Лендера». Впервые боевое судно было найдено в 2009 г., но идентифицировать его удалось намного позже. В рубке бронекатера были обнаружены останки экипажа, которые будут извлечены и похоронены с почестями. В планах исследователей найти жетоны и личные вещи, моряков, которые помогут их идентифицировать.

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«Грандиозным событием является то, что БК -73, построенный из реплики времен ВОВ и являющийся сейчас плавучим музеем, побывает на месте гибели своего предшественника», — рассказывает руководитель экспедиции Александр ЕЛКИН.

На данный момент участники экспедиции ожидают прибытия на место исследования высокопоставленных гостей. На месте находки будет произведено возложение венков. Далее участники экспедиции продолжат исследование акватории Керченского пролива.

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