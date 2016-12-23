Оперативное видео задержания заместителя главы администрации Керчи Олега Шевченко

Прокуратура г. Керчи проверила законность возбуждения уголовного дела по факту получения взятки заместителем главы администрации г. Керчи и заместителем директора одного из муниципальных предприятий города.

Установлено, что указанные должностные лица, вступив в преступный сговор, под предлогом дальнейшего содействия деятельности подрядной организации, осуществляющей работы по установке дорожных знаков, предложили ее генеральному директору передать им взятку в размере 380 тыс. рублей.

После получения третьей части суммы взятки должностные лица были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым.

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Эти действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным, ход расследования контролируется прокуратурой города.

Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании в отношении заместителя главы администрации г. Керчи меры пресечения в виде заключения под стражу. Керченский городской суд 23 декабря ходатайство следователя удовлетворил, обвиняемый будет находится под стражей до 22 февраля 2017 года.

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