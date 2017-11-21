Опоры и пролеты автодорожной части крымского моста готовы на 90%

Работы по основным конструктивам автодорожной части Крымского моста выполнены на 90%, железнодорожной части на 45%. Об этом начальник ФКУ “Упрдор “ТАМАНЬ” Роман Новиков сообщил в понедельник на выставке “Россия, устремленная в будущее”.

“Мы сегодня констатируем, что автодорожная часть моста у нас готова на 90%, а железнодорожная на 45%”, – сказал Новиков.

Как следует из его сообщения, сейчас готово более 430 опор, погружено более 6,2 тыс. свай. Также на мосту уложен нижний слой асфальта 7 км в Керчь, 3 км в Тамань, верхний слой асфальта 2 км в Керчи и 2 км в Тамани. По словам Новикова, при строительстве моста используются только отечественные материалы.

“Если говорить о процентном соотношении отечественных и зарубежных материалов, на 100% используются отечественные материалы. Смею заверить, ни одного болта зарубежного на мосту нет”, – сказал Новиков.

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В октябре заместитель руководителя Федерального дорожного агентства РФ Игорь Астахов сообщал, что строительство Крымского моста выполнено более чем на 50%.

Крымский мост возводится за счет средств российского бюджета в рамках федеральной целевой программы “Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года” без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 км. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд руб. Автомобильное движение по мосту откроется в 2018 году, железнодорожное – в 2019 году.

ТАСС

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