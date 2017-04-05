Определена стоимость железнодорожных подходов к Керченскому мосту со стороны Тамани

Железная дорога к Крымскому мосту со стороны Тамани в текущей редакции обойдется в 49,1 млрд. рублей. Утверждена сметная стоимость строительства железной дороги к порту «Тамань», с ответвлением к Керченскому мосту. Подразумевается постройка полной железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта Российской Федерации.

Кроме того, будет создан сухогрузный район порта «Тамань, на постройку которого уйдет 224,7 млрд. рублей.

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Напомним, конкурс на строительство железнодорожных подходов к мосту в Крым несколько раз был провален, Впоследствии, 16 января подрядчиком строительства подходов со стороны Крыма стала компания «Стройгазмонтаж».



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