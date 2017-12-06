Определён подрядчик на стройку ж/д подходов к Крымскому мосту

Единственным подрядчиком, приславшим заявки на электронный аукцион по проекту строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту стала компания «Трансюжстрой». Об этом сообщается в конкурсной документации.

В протоколе комиссии сказано следующее: «В связи с тем, что единственный участник ООО Управляющая компания «ТЮС» допущен к участию в запросе предложений № 60/ЗПЭ- ДКРС/17 в соответствии с пунктом 7.13.2 документации запроса предложений, согласовать заключение договора выполнения комплекса работ по разработке рабочей документации и строительству подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в части строительства объектов железнодорожной инфраструктуры в рамках инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» (объекты федеральной собственности)».

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Компания «Трансюжстрой» участвовала в строительстве объектов транспортной инфраструктуры для Олимпиады в Сочи, стройке и реконструкции Московской кольцевой железной дороги и БАМа-2.



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