Оптимальное решение финансовых проблем

Работая не первый год на международном финансовом рынке, сегодня известная компания Ferratum Bank готова предложить всем своим клиентам широкий ассортимент кредитных решений. В арсенале компании имеются как краткосрочные займы, выдаваемые в течение ограниченного количества времени при минимальном наборе документов, так и возобновляемые кредитные линии с внушительным лимитом и льготным периодом, в течении которого не начисляются никакие комиссии.

Несколько весомых аргументов, почему стоит стать клиентом компании Ferratum Bank

Сотрудничество с надежным кредитором с отменной репутацией. Разнообразные акции лояльности для постоянных и новых клиентов. Урегулирование взаимоотношений исключительно в рамках закона. Высокая оперативность в принятии решений по клиентским заявкам. Быстрое реагирование на все клиентские замечания и просьбы. Прозрачные условия дополнительного финансирования.

Краткосрочный микрокредит – быстрое решение мелких финансовых проблем

В рамках программы можно одолжить сумму в размере от 10 до 400 евро. Срок займа варьируется от 15 до 30 дней. Оформить краткосрочную мини ссуду могут заемщики:

в возрасте 21-75 лет;

имеющие позитивную кредитную репутацию;

имеющие счет в одном из банков Латвии;

являющиеся гражданами Латвии;

имеющие стабильный ежемесячный доход;

имеющие личный номер мобильного телефона.

Ознакомиться с условиями на сайте компании https://www.ferratum.lv/ru

Займ от Ferratum Bank предоставляется на любые насущные нужды. Погасить долг придется со следующей получки либо аванса. Данное выгодное кредитное предложение напрочь исключает какую-либо потребность в одалживании средств у родственников и друзей. Схема сотрудничества простая. Необходимо:

на официальном сайте копании заполнить анкету заемщика;

дать согласие на обработку своих личных данных;

сделать идентифицированный платеж;

дождаться одобрительного решения по своей заявке;

получить финансирование на банковский счет;

потратить деньги на удовлетворение своих текущих нужд.

Как видно, микрофинансирование от Ferratum Bank – это наиболее простой и результативный метод быстро получить небольшую сумму денег для удовлетворения повседневных нужд. Клиенту достаточно иметь минимум документов и времени, чтобы получить деньги.

Потребительское кредитование для лечения, отдыха, обучения

Еще одним типом из кредитных продуктов компании, который пользуется особым спросом у населения, является потребительский кредит. В рамках данной кредитной программы предоставляется лимит от 250 до 1500 евро. Традиционно кредит выдается заемщикам от 21 до 75 лет, имеющим отменную репутацию в финансовой среде. Погашение долга осуществляется равными аннуитетными платежами. Что весьма удобно, ведь каждый месяц необходимо выделять одну и тужу сумму из семейного бюджета и не переживать по поводу недоплат и штрафных санкций.

Выгодное предложение компании

Кредит-лимит – это одно из наиболее удачных предложений компании. Действует по аналогии с кредитками. Деньги доступны практически всегда, если не исчерпан лимит. Его можно тратить по частям либо сразу снять всю сумму. При возврате долга пополняется и лимит, и деньги снова доступны для трат.

Воспользовавшись специальным онлайн калькулятором, расположенным на официальном сайте компании, каждый клиент может узнать точную сумму своей переплаты. Ferratum Bank предлагает прозрачные условия кредитования и низкие процентные ставки. После работы с кредитным калькулятором можно будет перейти к оформлению онлайн заявки. В соответствующие графы необходимо будет внести свое имя, фамилию, персональный код, адрес электронной почты и личный номер телефона, чтобы получить предварительное решение и знать на, что рассчитывать.

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