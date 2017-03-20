Организаторы автопробега в Керчи благодарят участников

Авто-мотопробег в честь третьей годовщины со дня воссоединения Крыма с Россией открыл сезон массовых сборов автомобилистов и байкеров. Организаторы выражают благодарность всем, кто откликнулся.

В субботу, 18 марта, огромная колонна авто/мототехники под флагами Керчи, Крыма и России прошла по городу, охватив все центральные улицы. От души благодарим всех, кто откликнулся на зов и не поленился проснуться рано утром в субботу — это того стоило!

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Отдельную благодарность выражаем мотоклубу «Эльтиген», представителю мотоклуба из Екатиренбурга «Грифоны», свободным мотоциклистам, водителям спортивных «болидов» из club «JDM Streetfighter», автосообществу Drive.RU, Союзу десантников, Керченскому отделению народного ополчения, а также спасибо сотрудникам керченского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации».

Если кого-то забыли вписать, мы все равно ВАМ благодарны!



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