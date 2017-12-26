Оригинальное поздравление от керченского Водоканала

Администрация Керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма» поздравляет всех своих абонентов с наступающими Новогодними праздниками!

Приглашаем всех жителей произвести сверку расчетов за услуги водоснабжения и водоотведения оказанные в 2017 году, при наличии задолженности оплатить её в полном объёме или заключить договор а реструктуризации. Ваша ежемесячная оплата за услуги – это стабильная подача воды в ваши квартиры и дома, стабильная работа насосных станций и всей системы водоснабжения и водоотведения города Керчи.

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Напоминаем, что ежедневно проводятся работы по отключению водоснабжения и водоотведения абонентов-должников, проживающих в многоэтажных домах и домах частного сектора. Подключение выполняется только после оплаты затрат по возобновлению услуг и погашения задолженности. Ежемесячно передаются материалы в суд и федеральную службу приставов для взыскания долгов, начисляется пеня.

Не омрачайте праздничные дни в Вашем доме отсутствием воды и неработающей канализацией!

Оплатите имеющиеся долги и текущее начисление за полученные услуги.

Встретим Новый 2018 год без долгов за воду!

Администрация

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