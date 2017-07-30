ОСАГО в Крыму: как платить в два раза меньше?

ОСАГО – это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Полис регулирует возмещение убытков, причиненных третьему лицу.

В Крыму российское ОСАГО стало обязательным со 2 апреля 2014 года. До этого на территории полуострова действовали украинские полисы аналогичной системы страхования. После присоединения Крыма к Российской Федерации, согласно новопринятому законодательству, в республике стали действовать российские правила оформления страхового полиса. Обеспечением внедрения и функционирования российского ОСАГО в Крыму занялся Российский Союз Автостраховщиков (РСА).

Уже 7 июля 2014 года Российский Союз Автостраховщиков выдал первые аттестаты аккредитации трем операторам техосмотра в Крымском федеральном округе, среди которых оказалось и городское ЧП «КЕРЧЕНСКОЕ АТП».

Следующим шагом развития российской системы страхования в Крыму стало открытие пунктов приема заявлений о компенсационных выплатах. В Керчи такой пункт находится по адресу: ул. К. Маркса, дом 18, помещение 5. Контактный телефон: (1038) 06561 6-67-95.

Полис ОСАГО онлайн

Следует заметить, что застраховать свое транспортное средство с 1 января 2017 года стало возможно и в режиме онлайн. На официальной странице РСА опубликован список компаний, способных осуществлять электронное оформление страхового полиса.

Кроме того, начиная с 1 июля 2017 года, на сайте РСА введена система «е-ОСАГО Гарант», которая позволяет заключить договор на страховку непосредственно на сайте Союза Автостраховщиков. Эта процедура способствует оперативному оформлению страховки в случаях невозможности страхования на сайте выбранной страховой компании. При возникновении трудностей пользователь автоматически перенаправляется на сайт РСА.

«Реализация этого сценария обеспечит гарантированное заключение договоров ОСАГО в электронном виде, обеспечит полный контроль за процессом со стороны РСА, снизит количество жалоб и штрафов для страховщиков. В результате увидим сбалансированную систему распределения убыточных клиентов, упростим документооборот», — рассказывает президент Российского Союза Автостраховщиков Игорь Юргенс.

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Расчет стоимости ОСАГО

Прежде чем переходить к заключению договора страхования каждый автолюбитель имеет возможность рассчитать предварительную стоимость полиса. Это можно сделать на интернет-странице РСА или в любом онлайн-калькуляторе, например на http://calcs.su/калькулятор-осаго/регион/республика-крым.html. Стоимость ОСАГО будет зависеть от нескольких характеристик:

типа, мощности и периода эксплуатации транспортного средства; территориальной области использования; наличия/отсутствия предыдущих возмещений по страховке; количества человек, имеющих возможность управлять транспортным средством, а также возраста и опыта водителей; наличия/отсутствия у транспортного средства прицепа.

На данный момент у крымских автовладельцев есть уникальная возможность зарегистрировать свое транспортное средство по доступной цене. Коэффициент территории ОСАГО в Крыму составляет всего 0, 6, что является самым низким показателем в стране.

Таким образом, нижняя планка электронного оформления страхового полиса ОСАГО для легкового автомобиля в Крыму составляет всего 2 265 рублей. Застраховать трактор, мотоцикл или небольшой автобус получится еще дешевле (от 520 рублей). Дороже обойдется страховка грузового или общественного транспорта (от 3 083 рублей).

Процесс оформления ОСАГО

Непосредственная процедура оформления страхового полиса довольно проста. Автовладельцу необходимо:

создать на сайте страховщика личный кабинет (пройти процедуру онлайн-регистрации или зайти через Портал государственных услуг РФ); в личном кабинете заполнить договор установленного образца; предоставить в виде электронных копий следующие документы (набор необходимых документов установлен в пункте 3 статьи 15 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»):

паспорт или иной удостоверяющий личность документ (если страхователем является физическое лицо);

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если страхователем является юридическое лицо);

документ о регистрации транспортного средства, выданный органом, осуществляющим регистрацию транспортного средства (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, технический паспорт или технический талон либо аналогичные документы);

водительское удостоверение или копию водительского удостоверения лица, допущенного к управлению транспортным средством;

диагностическую карту, содержащую сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств.

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Далее страховщиком производится проверка предоставленных данных и в случае их соответствия данными в базе АИС РСА страхователь получит информацию о сумме страховой премии. После ее оплаты готовый электронный полис ОСАГО размещается в личном кабинете автовладельца и отправляется на его электронный адрес.

Возможные трудности с оформлением полиса ОСАГО

В оформлении страховки может быть отказано в случае несоответствия указанных пользователем данных и данных, находящихся в базе АИС РСА. Так, страховщик направит на указанный вами адрес электронной почты соответствующее уведомление с перечислением не соответствующих (отсутствующих в АИС РСА) сведений. Также данная информация будет отображена на сайте страховой компании.

Кроме того, могут возникнуть ситуации, при которых будет невозможно заключить электронный договор ОСАГО с выбранным страховщиком. Тогда пользователю будет предложено перейти на сайт другого страховщика и выполнить аналогичную процедуру регистрации и оформления.

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