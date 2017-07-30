ОСАГО в Крыму: как платить в два раза меньше?

ОСАГО – это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Полис регулирует возмещение убытков, причиненных третьему лицу.
В Крыму российское ОСАГО стало обязательным со 2 апреля 2014 года. До этого на территории полуострова действовали украинские полисы аналогичной системы страхования. После присоединения Крыма к Российской Федерации, согласно новопринятому законодательству, в республике стали действовать российские правила оформления страхового полиса. Обеспечением внедрения и функционирования российского ОСАГО в Крыму занялся Российский Союз Автостраховщиков (РСА).
Уже 7 июля 2014 года Российский Союз Автостраховщиков выдал первые аттестаты аккредитации трем операторам техосмотра в Крымском федеральном округе, среди которых оказалось и городское ЧП «КЕРЧЕНСКОЕ АТП».
Следующим шагом развития российской системы страхования в Крыму стало открытие пунктов приема заявлений о компенсационных выплатах. В Керчи такой пункт находится по адресу: ул. К. Маркса, дом 18, помещение 5. Контактный телефон: (1038) 06561 6-67-95.
Следует заметить, что застраховать свое транспортное средство с 1 января 2017 года стало возможно и в режиме онлайн. На официальной странице РСА опубликован список компаний, способных осуществлять электронное оформление страхового полиса.
Кроме того, начиная с 1 июля 2017 года, на сайте РСА введена система «е-ОСАГО Гарант», которая позволяет заключить договор на страховку непосредственно на сайте Союза Автостраховщиков. Эта процедура способствует оперативному оформлению страховки в случаях невозможности страхования на сайте выбранной страховой компании. При возникновении трудностей пользователь автоматически перенаправляется на сайт РСА.
«Реализация этого сценария обеспечит гарантированное заключение договоров ОСАГО в электронном виде, обеспечит полный контроль за процессом со стороны РСА, снизит количество жалоб и штрафов для страховщиков. В результате увидим сбалансированную систему распределения убыточных клиентов, упростим документооборот», — рассказывает президент Российского Союза Автостраховщиков Игорь Юргенс.
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Прежде чем переходить к заключению договора страхования каждый автолюбитель имеет возможность рассчитать предварительную стоимость полиса. Это можно сделать на интернет-странице РСА или в любом онлайн-калькуляторе, например на http://calcs.su/калькулятор-осаго/регион/республика-крым.html. Стоимость ОСАГО будет зависеть от нескольких характеристик:
На данный момент у крымских автовладельцев есть уникальная возможность зарегистрировать свое транспортное средство по доступной цене. Коэффициент территории ОСАГО в Крыму составляет всего 0, 6, что является самым низким показателем в стране.
Таким образом, нижняя планка электронного оформления страхового полиса ОСАГО для легкового автомобиля в Крыму составляет всего 2 265 рублей. Застраховать трактор, мотоцикл или небольшой автобус получится еще дешевле (от 520 рублей). Дороже обойдется страховка грузового или общественного транспорта (от 3 083 рублей).
Непосредственная процедура оформления страхового полиса довольно проста. Автовладельцу необходимо:
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Далее страховщиком производится проверка предоставленных данных и в случае их соответствия данными в базе АИС РСА страхователь получит информацию о сумме страховой премии. После ее оплаты готовый электронный полис ОСАГО размещается в личном кабинете автовладельца и отправляется на его электронный адрес.
В оформлении страховки может быть отказано в случае несоответствия указанных пользователем данных и данных, находящихся в базе АИС РСА. Так, страховщик направит на указанный вами адрес электронной почты соответствующее уведомление с перечислением не соответствующих (отсутствующих в АИС РСА) сведений. Также данная информация будет отображена на сайте страховой компании.
Кроме того, могут возникнуть ситуации, при которых будет невозможно заключить электронный договор ОСАГО с выбранным страховщиком. Тогда пользователю будет предложено перейти на сайт другого страховщика и выполнить аналогичную процедуру регистрации и оформления.
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