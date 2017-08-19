Осень на пороге: в Керчи убирают листья

Несмотря на то, что на календаре еще лето, под ногами керчан уже шуршат листья. За их уборку принялись местные коммунальщики.

Сотрудники КП «Аршинцево» сегодня, 19 августа, производят очистку придомовых территорий от листьев.

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Подобная работ производится по всему городу.

Так, на днях работниками КП «Аршинцево» от листьев были очищены центральные улицы города.

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