Осень в Керчи

Сегодняшнее керченское утро встретило горожан весьма неприветливо: тучи, ветер и дождь напомнили местным жителям, что осень уже переступила порог города и вступила в свои законные права (на дворе 23 сентября, как никак).

Однако это вовсе не повод грустить и впадать в осеннюю депрессию и хандру. Напротив, в каждом новом сезоне года следует находить свои неповторимые черты.

Так, осень, в пику лету, дарит нам приятную прохладу и свежесть улиц после дождя. Осенью город украшают желто-красные деревья, символизируя приход сезона урожаев. Осенние овощи и фрукты радуют не только глаз, но и желудок керчан: тыквы, виноград, хурма. Третий сезон года дарит нам ряд замечательных праздников: день учителя, день народного единства. А как приятно под тёплым и мягким пледом с чашкой горячего чая и в обнимку с любимыми наслаждаться интересными фильмами и сериалами.

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Поэтому, приходу осени в Керчь не только не стоит огорчаться, а наоборот – необходимо радоваться, ведь совсем скоро она уйдёт, и природа нам подарит новый зимний сезон со снегом, морозом и праздником Нового года.

P.S. Промокнуть под проливным дождем до нитки и продрогнуть до костей в «погоне» за красивыми кадрами оказалось не самым приятным осенним занятием, но и в нем журналисты КерчьИНФО смогли обнаружить особый шарм.

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