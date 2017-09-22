Осенняя пора – врачей очарование?

Вскоре придет в наш город слякоть, ветер и острые респираторные заболевания. Измотанные переменами погоды, влажностью и дефицитом солнца организм сдаётся без боя. А ведь болеть сегодня не только не приятно, но и накладно. О здоровье надо заботиться постоянно, а для этого надо вести правильный образ жизни. О занятии спортом, сбалансированном питании и активном отдыхе знают все, но есть ещё одно немаловажное условие для сохранения отличного самочувствия – чистая вода.

Об этом мы поговорили с Дьяченко Александром, техническим руководителем компании которая осуществляет реализацию программы «АКВАТЕРРА» по обеспечению качественной питьевой водой районов Крыма.

Александр, может ли питьевая вода влиять на иммунитет и самочувствие?

Безусловно. Но только не сама вода, а растворённые в ней вещества. В обычной водопроводной воде обязательно содержание хлора или хлорсодержащих элементов (при условии использования предприятием гипохлорида). Они защищают нас от болезней, передающихся через воду, но даже в малых концентрациях хлор способен вызывать аллергические реакции и ухудшает сопротивляемость организма. Кроме того, в хлорированной воде всегда содержаться хлорорганические вещества (например хлороформ), которые то же не прибавляют здоровья.

В небольших концентрациях они не вызовут острого отравления, но день за днём подтачивают иммунитет.

Но я слышал, что от хлора можно избавиться простым отстаиванием воды….

Отчасти это верно. Но никакие отстаивания и даже кипячения не удалят нелетучую хлорорганику, тяжёлые металлы, ржавчину. Наоборот из-за частичного испарения воды их концентрация только увеличивается. А даже такое малотоксичное вещество как железо подвергает наш организм общей токсической нагрузке, и вместо того чтобы бороться с инфекцией, организм вынужден тратить силы на выведение токсинов.

Получается, что водопроводную воду лучше не пить?

Конечно, особенно в наших широтах, у нас в Крыму.

Наша вода очень сложная для улучшения её качества в домашних условиях- много солей, микроорганики, остатков осадочных отложений. Вы сами видите это и слышите от наших санитаров.

Поэтому мы поставили завод «АКВАТЕРРА» со сложной системой очистки не городской, а артезианской воды и с многостадийной системой обеззараживания.

У нас применяются не только фильтры грубой, тонкой и микро очистки, но и более глубокой очистки по технологии обратного осмоса, несколько стадий обеззараживания ультрафиолетом проходит наша вода пока поступает в аппараты по доставки артезианской воды « АКВАТЕРРА».

Такие аппараты мы у себя на предприятии называем – водомат. Кстати, в нём то же есть всё необходимое, для сохранения воды до 20 дней в качественном состоянии, это и ультрафиолет, и фильтрзона, только маленькие, гораздо меньше, чем на заводе « АКВАТЕРРА».

Продукцию нашу вы видите и на прилавках магазинов нашего города в бутылках «АКВАТЕРРА» и в стационарных киосках « АКВАТЕРРА». На сайте: http://aqua-terra.ru/

Наш телефон: +7 978 101-40-70

Спасибо Вам за беседу, здоровья и долгих лет!

Беседу вёл Моисеенко Александр.

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