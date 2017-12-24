Ошибка в проектировании ЖД подходов к Крымскому мосту будет решена

На данный момент идет проверка проведенных геологических изысканий, связанных со строительством ЖД подходов к транспортному переходу через Керченский пролив.

Как пишет РИА Новости Крым с ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия КОЗАКА, все вопросы с ЖД подходами к мосту в Крым будут урегулированы к концу января.

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Ранее сообщалось, что строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту столкнулось с проблемой, связанной с грунтами., использующимися для строительства земляного полотна.

В Минтрансе сообщили, что АО «Ленпромтранспроект» некачественно выполнил свою работу. В свю очреде последний указывает, что виноват субподрядчик ООО «Крымсетьэнергопроект».

Устранение проблемы, предположительно, будет стоит 3 млрд рублей.

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