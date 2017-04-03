Особенности деловых коммуникаций: эффективность общения

Согласитесь, каждый попадал в такую ситуацию, когда пытаетесь донести до вашего собеседника мысль, а он продолжает стоять на своём и даже близко не желает прислушаться к вашей точке зрения. И чем больше эмоций при этом проявляешь, тем больше между вами разрастается пропасть непонимания и нежелания слышать друг друга. И это повезёт, если от собеседника ничего не зависит касательно вашей жизни, но вот если речь идёт об общении на рабочем месте, то здесь уже стоит поучиться грамотно и осторожно, а главное эффективно доносить свои мысли.

Думаю, многих интересовал вопрос подхода к руководителю, коллегам, подчинённым. С ним мы и попробуем разобраться, прибегнув к основам психологии общения.

Какие бывают виды общения на работе?

• Персональные сообщения

• Личное общение

• Массовая рассылка

• Общение по телефону

Несомненно, самым эффективным из вышеперечисленных является личное общение. Этот тип может включать в себя и вербальные и невербальные способы передачи информации. Такое общение мгновенно вызывает реакцию собеседника и предотвращает возникновение неясностей и недопонимания.

На сегодняшний день никуда без офисных майлов и чатов. Следовательно, возможность пользоваться мимикой, жестами и другими подобными бонусами отсутствует. Поэтому, чтобы компенсировать отсутствие мгновенной реакции, при наборе таких сообщений желательно излагать свои мысли максимально чётко, чтобы у адресатов не возникало вопросов по поводу содержания.

Такой вид общения, как массовая рассылка, обратной связи не требует. Так обычно делятся новостями, инструкциями и изменениями, произошедшими в компании.

К преимуществам общения по телефону можно отнести моментальную обратную связь, а также элементы невербального общения (темп речи, интонацию и прочее).

Не забываем про Корпоративные подарки — это мгновенный способ наладить хорошие отношения с коллегами и партнерами по бизнесу.

Общение в коллективе

В офисе люди зачастую проводят огромную часть своего времени, и наличие там благоприятного климата играет большую роль в жизни каждого человека. Хороший коллектив всегда можно отличить от плохого, проанализировав характер общения между людьми.

Проблемы взаимодействия работников друг с другом выступают предметом психологии общения.

Взаимодействие сотрудников зависит от нескольких факторов:

• Возраст

• Пол

• Моральные принципы

• Образование

Общие интересы в основном появляются у людей примерно одного возраста, одинаковый уровень образования обеспечивает наличие стабильной и уважительной обстановки в коллективе. Самыми стабильными принято считать смешанные коллективы, а самыми неустойчивыми и конфликтными – женские.

В психологии делового общения огромное значение отводится наличию деловой этике и корпоративных ценностей.

К деловой этике можно отнести:

Грамотность

Конфиденциальность

Пунктуальность

Внимательность по отношению к коллегам

Подарок руководителю

Любезность

Внешний облик

Как вы уже поняли на качественное общение влияет большое количество факторов, поэтому для достижения успеха в коллективе следует придерживаться всех пунктов.

Какие качества необходимы хорошему коммуникатору?

Самоанализ и самосовершенствование

Для людей с аналитическим складом ума это вполне естественная характеристика. Но всё же такие качества присущи не каждому, так что следует завести дневник и записывать в него конкретные рабочие ситуации, а также выводы относительно каждой из них. Так же можно попробовать отработать перед зеркалом ваше ораторское искусство, ведь для успешной работы и общения вы должны понимать какие из фраз, жестов и мимики положительно влияют на сотрудников.

Чтение необходимой литературы

Зачастую информация, прочитанная в книгах по психологии делового общения, откладывается в голове сама по себе и в определённых ситуациях проявляется инстинктивно.

Курсы актёрского мастерства

Людям, стремящимся к продвижению по карьерной лестнице, необходима практика общения. На подобных курсах и занятиях обыгрываются разнообразные ситуации, позволяющие раскрыть все ваши потенциальные возможности, научиться убеждению и стать более открытым и харизматичным человеком, а также избавиться от комплексов.

Важно помнить: для того, чтобы стать хорошим коммуникатором, нужно научиться применять все свои знания в жизни. Для этого необходимо будет использовать максимально все предложенные варианты и это того стоит.



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