Особенности керченской охоты

Сайт КерчьИНФО ежедневно развивается и расширяет кругозор, учитывая интересы каждого читателя. Журналисты КерчьИНФО познакомились с местными охотниками. Мужчины рассказали об охоте в окрестностях Керчи и о некоторых особенностях этого увлечения.
Охота – это увлечение для настоящих мужчин и смелых женщин. В России можно даже получить высшее образования по специальности «Охотовед».
Мы решили узнать, как обстоят дела с охотой в нашем городе. Керченские охотники Андрей ШАМОВ, Роман ОВСИЕНКО и Анатолий СОКОЛ рассказали журналистам о своем увлечении и особенностях керченской охоты.
У нас всего 2 охотничьих клуба – Крымское республиканское общество охотников и рыбаков (КРООР) и «Охотник». За каждым закреплена территория охотничьего хозяйства. Первое – владеет территорией от 9-го километра на выезде из Керчи до Марфовки – левая сторона от трассы Керчь-Симферополь. Клуб «Охотник» охватывает правую сторону – от 9-го километра и до села Чистополье.
Собака породы Курдцхаар на охоте
Помимо территорий закрепленных за клубами, есть и общедоступные угодья для свободных охотников. Например, в районе поселка Героевское, есть такие территории, но указать их точные границы сложно. Для этого лучше заранее обратиться в керченское лесничество. Если охотник не состоит ни в одном из клубов, он может прийти в лесничество, взять карточку и охотиться на свободных угодьях.
Современное общество считает, что охота это кровавое развлечение избалованных богачей. Но это не так. Виной такому мнению стали браконьеры. В интернете люди часто видят пугающие жестокие фотографии и видео – дела рук браконьеров и живодеров. После таких картин люди не понимают, что охота, на самом деле, на сохранение природных ресурсов. Чтобы пойти на охоту, нужно купить лицензию. В добавок ко всему, на каждое животное есть свой лимит. Ведется строгий учет. Финансовые средства идут на обеспечение охраны природы. Охота сохраняет баланс в природном мире.
«Многие люди покупают ружье и считают что оно должно отработать себя. И они начинают зайца ночью стрелять из под фар, не соблюдать и другие правила и законы», – рассказывает охотник Роман ОВСИЕНКО.
Браконьеры не только истребляют дичь -ночью они ездят на внедорожниках по полю и распугивают животных. Поэтому настоящие охотники все чаще приходят домой с пустыми руками.
«Предположим, восемь охот ты уходил с пустыми руками. А в один день застрелил зайца и рядом поднимается второй, тут важно не поддаваться азарту. Если ты сразу застрелил второго зайца – ты браконьер», – отмечает Роман.
Есть люди, которые смотрят на охоту не как на хобби или увлечение. Они не могут просто ходить и наслаждаться природой. Многие получают лицензию ради наживы. Эти люди уже заведомо не станут настоящими охотниками.
Собака на охоте очень важный и хороший помощник. Четвероногий друг (специальной охотничьей или гончей породы) может не только выследить и «поднять» зверя:
«Без собаки охотник может поранить животное, но не поймать. А зверь убежит и все равно умрет. Это не есть хорошо. В таких случаях собака – хороший помощник. Она догоняет раненую дичь и приносит хозяину», – рассказывают охотники.
В Керчи охотятся на перепелку, куропатку, вальдшнепа, даже на голубя. Также, на фазана, зайца, утку и гуся.
Интересный момент с охотой на утку и гуся. По регламенту отстрел этих пернатых разрешен в августе и в сентябре. Но птицы прилетают к нам только после Нового года. Иногда даже ближе к февралю.
Правила охоты на хищников различаются в Крыму и на материке.
«На материке, когда начинается сезон охоты, в карточку вносят лису, волка, енотовидную собаку и шакала, как опасных животных, и их нужно отстреливать (разумеется в определенных количествах). А у нас если застрелишь волка – это штраф», – рассказывают охотники.
Охота вблизи поселка Багерово
Но иногда керченское лесничество объявляет облаву на волков. Такая ситуация была в 2016 году. Хищники стали заходить на фермы и частные дома, массово истребляли скот. Тогда охотникам было «дано добро» на отстрел волков.
Сезон охоты на перепелку, голубя, утку, гуся и других пернатых в Керчи открывается в августе.
Охота на фазана и куропатку открывается с 10 октября.
Советы от охотников: чтобы хорошо ощипывался фазан, его нужно подвесить за лапки и оставить на сутки на улице, только если температура не выше 15 градусов. Тогда дичь щипается лучше и уходит специфический запах.
В последнее воскресенье ноября открывается охота на пушного зверя.
Заканчивается сезон – к концу января.
По дороге на охоту в Старый Крым
Охотники – люди суеверные.
«Вот вышли вы на охоту втроем, застрелили двух зайцев. Один решил сфотографироваться с двумя. Это прямое доказательство, что именно он их убил. За это можно получить штраф и остаться браконьером», – рассказывает Роман.
«Я и без патронтоша и без патронов ездил на охоту. Друзья давали патроны».
В скором времени мы отправимся в поход вместе с керченскими охотниками и обязательно расскажем об этом своим читателям. Следите за новостями на сайте КерчьИНФО.
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