Особенности керченской охоты

Сайт КерчьИНФО ежедневно развивается и расширяет кругозор, учитывая интересы каждого читателя. Журналисты КерчьИНФО познакомились с местными охотниками. Мужчины рассказали об охоте в окрестностях Керчи и о некоторых особенностях этого увлечения.

Охота – это увлечение для настоящих мужчин и смелых женщин. В России можно даже получить высшее образования по специальности «Охотовед».

Мы решили узнать, как обстоят дела с охотой в нашем городе. Керченские охотники Андрей ШАМОВ, Роман ОВСИЕНКО и Анатолий СОКОЛ рассказали журналистам о своем увлечении и особенностях керченской охоты.

Клубы охотников в Керчи

У нас всего 2 охотничьих клуба – Крымское республиканское общество охотников и рыбаков (КРООР) и «Охотник». За каждым закреплена территория охотничьего хозяйства. Первое – владеет территорией от 9-го километра на выезде из Керчи до Марфовки – левая сторона от трассы Керчь-Симферополь. Клуб «Охотник» охватывает правую сторону – от 9-го километра и до села Чистополье.

Где в Керчи можно охотиться?

Помимо территорий закрепленных за клубами, есть и общедоступные угодья для свободных охотников. Например, в районе поселка Героевское, есть такие территории, но указать их точные границы сложно. Для этого лучше заранее обратиться в керченское лесничество. Если охотник не состоит ни в одном из клубов, он может прийти в лесничество, взять карточку и охотиться на свободных угодьях.

Чем отличается охотник от браконьера?

Современное общество считает, что охота это кровавое развлечение избалованных богачей. Но это не так. Виной такому мнению стали браконьеры. В интернете люди часто видят пугающие жестокие фотографии и видео – дела рук браконьеров и живодеров. После таких картин люди не понимают, что охота, на самом деле, на сохранение природных ресурсов. Чтобы пойти на охоту, нужно купить лицензию. В добавок ко всему, на каждое животное есть свой лимит. Ведется строгий учет. Финансовые средства идут на обеспечение охраны природы. Охота сохраняет баланс в природном мире.

«Многие люди покупают ружье и считают что оно должно отработать себя. И они начинают зайца ночью стрелять из под фар, не соблюдать и другие правила и законы», – рассказывает охотник Роман ОВСИЕНКО.

Браконьеры не только истребляют дичь -ночью они ездят на внедорожниках по полю и распугивают животных. Поэтому настоящие охотники все чаще приходят домой с пустыми руками.

«Предположим, восемь охот ты уходил с пустыми руками. А в один день застрелил зайца и рядом поднимается второй, тут важно не поддаваться азарту. Если ты сразу застрелил второго зайца – ты браконьер», – отмечает Роман.

Есть люди, которые смотрят на охоту не как на хобби или увлечение. Они не могут просто ходить и наслаждаться природой. Многие получают лицензию ради наживы. Эти люди уже заведомо не станут настоящими охотниками.

Собака на охоте

Собака на охоте очень важный и хороший помощник. Четвероногий друг (специальной охотничьей или гончей породы) может не только выследить и «поднять» зверя:

«Без собаки охотник может поранить животное, но не поймать. А зверь убежит и все равно умрет. Это не есть хорошо. В таких случаях собака – хороший помощник. Она догоняет раненую дичь и приносит хозяину», – рассказывают охотники.

Сезон охоты в Керчи: на кого охотиться и когда?

В Керчи охотятся на перепелку, куропатку, вальдшнепа, даже на голубя. Также, на фазана, зайца, утку и гуся.

Интересный момент с охотой на утку и гуся. По регламенту отстрел этих пернатых разрешен в августе и в сентябре. Но птицы прилетают к нам только после Нового года. Иногда даже ближе к февралю.

Правила охоты на хищников различаются в Крыму и на материке.

«На материке, когда начинается сезон охоты, в карточку вносят лису, волка, енотовидную собаку и шакала, как опасных животных, и их нужно отстреливать (разумеется в определенных количествах). А у нас если застрелишь волка – это штраф», – рассказывают охотники.

Но иногда керченское лесничество объявляет облаву на волков. Такая ситуация была в 2016 году. Хищники стали заходить на фермы и частные дома, массово истребляли скот. Тогда охотникам было «дано добро» на отстрел волков.

Сезон охоты на перепелку, голубя, утку, гуся и других пернатых в Керчи открывается в августе.

Охота на фазана и куропатку открывается с 10 октября.

Советы от охотников: чтобы хорошо ощипывался фазан, его нужно подвесить за лапки и оставить на сутки на улице, только если температура не выше 15 градусов. Тогда дичь щипается лучше и уходит специфический запах.

В последнее воскресенье ноября открывается охота на пушного зверя.

Заканчивается сезон – к концу января.

Приметы на охоте

Охотники – люди суеверные.

Никогда не желайте им удачной охоты. НИКОГДА. Эта самая первая плохая примета. Многие с добрым умыслом произносят эту фразу, но для охотников она, как «звук пенопласта по стеклу».

На охоту никогда нельзя брать с собой еду из мяса зверя, на которого пришел охотится. Это так же, как и на рыбалку нельзя брать рыбу.

Еще, большинство охотников не любят фотографироваться. Дело не только в сомнительном удовольствии смотреть на такие фото.

«Вот вышли вы на охоту втроем, застрелили двух зайцев. Один решил сфотографироваться с двумя. Это прямое доказательство, что именно он их убил. За это можно получить штраф и остаться браконьером», – рассказывает Роман.

Если идешь охотиться на зайца, то его нельзя называть зайцем. Косой, ушастый, как угодно, только не заяц. Иначе добычи не видать.

Охотники не возвращаются домой, если уже переступили порог:

«Я и без патронтоша и без патронов ездил на охоту. Друзья давали патроны».

Плохо, если заяц перебегает дорогу по пути на охоту или даже рыбалку. Это тоже означает, что добычи не будет.

В скором времени мы отправимся в поход вместе с керченскими охотниками и обязательно расскажем об этом своим читателям. Следите за новостями на сайте КерчьИНФО.

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