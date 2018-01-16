Особенности керченской охоты

Особенности керченской охоты
Январь 16 14:50 2018

Сайт КерчьИНФО ежедневно развивается и расширяет кругозор,  учитывая интересы каждого читателя. Журналисты КерчьИНФО познакомились с местными охотниками. Мужчины рассказали об охоте в окрестностях Керчи и о некоторых особенностях этого увлечения.

Охота – это увлечение для настоящих мужчин и смелых женщин. В России можно даже получить высшее образования по специальности «Охотовед».

Мы решили узнать, как обстоят дела с охотой в нашем городе. Керченские охотники Андрей ШАМОВ, Роман ОВСИЕНКО и Анатолий СОКОЛ рассказали журналистам о своем увлечении и особенностях керченской охоты.

Клубы охотников в Керчи

У нас всего 2 охотничьих клуба  – Крымское республиканское общество охотников и рыбаков (КРООР) и «Охотник». За каждым закреплена территория охотничьего хозяйства. Первое – владеет территорией от 9-го километра  на выезде из Керчи до Марфовки – левая сторона от трассы Керчь-Симферополь. Клуб «Охотник» охватывает правую сторону – от 9-го километра и до села Чистополье.

Где в Керчи можно охотиться?

охота фото от сокола

Собака породы Курдцхаар на охоте

Помимо территорий закрепленных за клубами, есть и общедоступные угодья для свободных охотников. Например, в районе поселка Героевское, есть такие территории, но указать их точные границы сложно. Для этого лучше заранее обратиться в керченское лесничество. Если охотник не состоит ни в одном из клубов, он может прийти в лесничество, взять карточку и охотиться на свободных угодьях.

Чем отличается охотник от браконьера?

Современное общество считает, что охота это кровавое развлечение избалованных богачей. Но это не так. Виной такому мнению стали браконьеры. В интернете люди часто видят пугающие жестокие фотографии и видео – дела рук браконьеров и живодеров. После таких картин люди не понимают, что охота, на самом деле, на сохранение природных ресурсов. Чтобы пойти на охоту, нужно купить лицензию. В добавок ко всему, на каждое животное есть свой лимит. Ведется строгий учет. Финансовые средства идут на обеспечение охраны природы. Охота сохраняет баланс в природном мире.

«Многие люди покупают ружье и считают что оно должно отработать себя. И они начинают зайца ночью стрелять из под фар, не соблюдать и другие правила и законы», – рассказывает охотник Роман ОВСИЕНКО.

Браконьеры не только истребляют дичь -ночью они ездят на внедорожниках по полю и распугивают животных. Поэтому настоящие охотники все чаще приходят домой с пустыми руками.

«Предположим, восемь охот ты уходил с пустыми руками. А в один день застрелил зайца и рядом поднимается второй,  тут важно не поддаваться азарту.  Если ты сразу застрелил второго зайца – ты браконьер», – отмечает Роман.

Есть люди, которые смотрят на охоту не как на хобби или увлечение. Они не могут просто ходить и наслаждаться природой. Многие получают лицензию ради наживы. Эти люди уже заведомо не станут настоящими охотниками.

Собака на охоте

охота фото от сокола

Собака на охоте очень важный и хороший помощник. Четвероногий друг (специальной охотничьей или гончей породы) может не только выследить и «поднять» зверя:

«Без собаки охотник может поранить животное, но не поймать. А зверь убежит и все равно умрет. Это не есть хорошо. В таких случаях собака – хороший помощник. Она догоняет раненую дичь и приносит хозяину», – рассказывают охотники.

Сезон охоты в Керчи: на кого охотиться и когда?

В Керчи охотятся на перепелку, куропатку, вальдшнепа, даже на голубя. Также, на фазана, зайца, утку и гуся.

Интересный момент с охотой на утку и гуся. По регламенту отстрел этих пернатых разрешен в августе и в сентябре. Но птицы прилетают к нам только после Нового года. Иногда даже ближе к февралю. 

Правила охоты на хищников различаются в Крыму и на материке.

«На материке, когда начинается сезон охоты,  в карточку вносят лису, волка, енотовидную собаку и шакала, как опасных животных, и их нужно отстреливать (разумеется в определенных количествах). А у нас если застрелишь волка – это штраф», – рассказывают охотники.

охота фото от сокола

Охота вблизи поселка Багерово

Но иногда керченское лесничество объявляет облаву на волков. Такая ситуация была в 2016 году. Хищники стали заходить на фермы и частные дома, массово истребляли скот. Тогда охотникам было «дано добро» на отстрел волков.

Сезон охоты на перепелку, голубя, утку, гуся и других пернатых в Керчи открывается в августе.

Охота на фазана и куропатку открывается с 10 октября.

Советы от охотников: чтобы хорошо ощипывался фазан, его нужно подвесить за лапки и оставить на сутки на улице, только если температура не выше 15 градусов. Тогда дичь щипается лучше и уходит специфический запах. 

В последнее воскресенье ноября открывается охота на пушного зверя.

Заканчивается сезон – к концу января.

Приметы на охоте

охота фото от сокола

По дороге на охоту в Старый Крым

Охотники – люди суеверные.

  • Никогда не желайте им удачной охоты. НИКОГДА. Эта самая первая плохая примета. Многие с добрым умыслом произносят эту фразу, но для охотников она, как «звук пенопласта по стеклу».
  • На охоту никогда нельзя брать с собой еду из мяса зверя, на которого пришел охотится. Это так же, как и на рыбалку нельзя брать рыбу.
  • Еще, большинство охотников не любят фотографироваться. Дело не только в сомнительном удовольствии смотреть на такие фото.

«Вот вышли вы на охоту втроем, застрелили двух зайцев. Один решил сфотографироваться с двумя. Это прямое доказательство, что именно он их убил. За это можно получить штраф и остаться браконьером», – рассказывает Роман.

  • Если идешь охотиться на зайца, то его нельзя называть зайцем. Косой, ушастый, как угодно, только не заяц. Иначе добычи не видать.
  •  Охотники не возвращаются домой, если уже переступили порог:

«Я и без патронтоша и без патронов ездил на охоту. Друзья давали патроны».

  • Плохо, если заяц перебегает дорогу по пути на охоту или даже рыбалку. Это тоже означает, что добычи не будет.

В скором времени мы отправимся в поход вместе с керченскими охотниками и обязательно расскажем об этом своим читателям. Следите за новостями на сайте КерчьИНФО.

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