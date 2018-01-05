Остановки в Керчи становятся лучше?

На остановке «Босфорская» будет тротуарная плитка. Рабочие уже сняли асфальт с этого участка.

На остановке «Босфорская» ведутся работы по благоустройству. Рабочие готовят площадку для укладки плитки. Сняли асфальт.

В Керчи с 2017 года начали благоустройство остановок. Горожане отмечают, что не столь важна плитка под ногами, сколько сама конструкция остановки.

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«А толку от нее? От дождя и ветра не спрячешься. Даже когда дождик моросит скамейка мокрая», – говорят керчане.

Также, многие возмущены переносом остановки «Военкомат». О том, что остановка будет на несколько метров дальше не удосужились сообщить. Люди до сих пор ждут общественный транспорт на привычном месте и недоумевают почему автобусы и троллейбусы проезжают мимо.



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