Остановку «Площадь Ленина» в Керчи демонтировали

На улице Свердлова в Керчи демонтировали остановочный павильон. Автобусная остановка носит название «Площадь Ленина». Здесь начался текущий ремонт.

Рабочие сняли старое асфальтовое покрытие – на его месте будут укладывать тротуарную плитку. Демонтированный павильон будут восстанавливать (обновят его защитные свойства).

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После текущего ремонта на подготовленную основу будут монтировать восстановленную остановку.

Напомним, всего в планах городской администрации – ремонт 12 остановок общественного транспорта в Керчи, по адресам – Площадь Ленина, Кирова 22, СРЗ, Кирова 17, Исполком, Ул.Еременко,31, Ул. Еременко (речка Мелек-Чесме), Ул. Еременко Автовокзал (речка Мелек-Чесме), Музей (Свердлова,14), Музей (Свердлова,24), Военкомат (Свердлова,50), Военкомат (Свердлова,23), Босфорский (Свердлова, 84), Босфорский (Свердлова, 35).

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