Останутся ни с чем: почему автоподходы к Керченскому мосту лишают керчан дачных участков

Тема строительства автоподходов к Керченскому мосту на участке садового некоммерческого товарищества «Залив» продолжает обсуждаться, и редакция КерчьИНФО продолжает следить за ситуацией. Вчера нами был подготовлен материал о человеке, который в связи со строительством автоподходов может потерять жилье на территории кооператива. Сегодня к нам пришло письмо еще от одного представителя садового товарищества Руслана МЕМЕТОВА. В этом письме он разъясняет, по каким причинам люди, несмотря на все предпринятые усилия, не могут получить компенсацию за свои земельные участки. Ниже представлен текст письма.

«Здравствуйте! Я, Меметов Руслан Эсферович, пишу Вам как представитель членов ТСН Садовое некоммерческое товарищество «Залив» г.Керчь, Республики Крым. Через территорию нашего садоводческого товарищества, расположенного более 50 лет между микрорайонами «Нижний Солнечный» и «Верхний Солнечный» г. Керчи (схема прилагается), планируется строительство подходов к транспортному переходу через Керченский пролив. Соответственно, часть возведенных нами домов и построек подлежат сносу, а земли, на которых находятся наши садовые участки с многолетними плодовыми деревьями, изъятию.

Проблема в том, что с 2014 года любые попытки оформления документов для получения права собственности на земли являются безрезультатными, и пресекаются городскими властями, несмотря на то, что садоводческий кооператив фактически существует более 50 лет. Председатель товарищества, к сожалению, не заинтересован в оформлении документов. Соответственно, мы заведомо, не по нашей вине, являемся заложниками ситуации, в которой лишаемся права на получение компенсации за потерю недвижимого имущества и земельных участков, в случае их изъятия для государственных и муниципальных нужд.

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Некоторые семьи, проживающие на территории товарищества, приобрели участки, оформили по членской книжке в кооперативе (по действующему в то время украинскому законодательству этого было достаточно) с последующей перспективой приватизации. В 2014 году, когда Крым присоединился к России, мы сразу начали решать вопрос оформления документов. Но городские власти сначала ссылались на переходный период, затем просто игнорировали нашу ситуацию.

Обращаясь в различные инстанции, в ответ мы получали либо отписки, содержащие описание процедуры приватизации земель в обычном режиме, что абсолютно не подходит в нашей ситуации, либо утверждалось, что система оформления земель разрабатывается, но когда будет утверждена – неизвестно. А время идет и совсем скоро, если ситуация не изменится, мы останемся без крыши над головой.

Лично от себя хочу добавить, что на моём участке, помимо многочисленных плодовых деревьев, находится небольшой полноценный жилой дом, построенный для жизни молодой семьи. В 2012 году для приобретения участка был продан автомобиль, потрачены сбережения на строительство. Уже тогда был начат процесс оформления документов. Но, как говорится, ничего не предвещало беды. И на финальной стадии процедура была остановлена по причине вхождения Крыма в состав Российской Федерации.

В дальнейшем оформление также не получалось: сначала уполномоченные лица ссылались на переходных период, затем просто игнорировали и тянули время оформления документов.

Мы оказались заложниками ситуации. И не могли подумать, что долгожданное строительство моста обернется для нас такой бедой, оставив без жилья и даже без возможности получения какой либо компенсации».



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