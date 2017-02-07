В районе микрорайонов Верхнего Солнечного и Телецентра развернулся густой туман. Плохая видимость мешает движению на дороге.

Всем известно, что туман способен сильно искажать объекты, изменяя их расстояния и цвет. Недостаточная видимость на дороге может повлечь за собой ДТП.

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Плохая видимость и влажное дорожное полотно опасны не только для водителей, но и для пешеходов. Так что, уважаемые автомобилисты, соблюдайте пожалуйста минимальный скоростной режим и включите противотуманные фары, чтобы избежать возможных несчастных случаев.

Плохая видимость и скользкая дорога доставляют неудобства водителям по всей Керчи. Ситуацию усугубляют ямы на дорогах, которые после ямочного ремонта основных улиц города, снова досаждают водителям.

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