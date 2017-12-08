Осужденные керченской колонии приобщились к искусству

Осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении №1 г. Керчи, побывали в городской картинной галерее.
«Для положительно характеризующихся осужденных, с целью их культурно-нравственного и патриотического воспитания, администрацией КП-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю организовано посещение картинной галереи Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника», – сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и г.Севастополю.
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Проведенная для осужденных экскурсия оставила множество положительных эмоций и впечатлений.
Проведение мероприятий подобного рода, доступных для положительно характеризующихся заключенных, побуждает их к правопослушному поведению, что, в свою очередь, влечет за собой возможность условно-досрочного освобождения.
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю
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