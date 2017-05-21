Отчетный концерт творческих коллективов Лицея Искусств (фото)

В Керчи прошел отчётный концерт Лицея искусств. В нем приняли участие талантливые воспитанники учебного заведения.

Отчётный концерт Керченского лицея искусств – уже приятная традиция, которую ждут многие горожане и, безусловно, сами ученики лицея. К этому дню юные таланты готовятся тщательно: репетируют номера, разрабатывают программу, придумывают новые постановки. Все для зрителя!

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В этом году концерт также собрал полный зал гостей, которые с удовольствием наслаждались творческими этюдами керчан.

Юные лицеисты в очередной раз продемонстрировали, что Керчь – город талантов.

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