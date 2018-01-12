Отдел по межнациональным отношениям предлагает сдать документы на оформление удостоверения о реабилитации

С целью организации выездного приема специалистами Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым, отдел по межнациональным отношениям формирует список граждан.

Желающие сдать документы на оформление удостоверения о реабилитации предварительно могут записаться на прием по телефону 2-13-11 (звонок с мобильного (+7356-612-13-11).

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Для получения удостоверения необходимо будет заполнить заявление, к которому прилагается:

Копия паспорта (с одновременным предъявлением оригинала для обозрения)

Копия справки о реабилитации (с одновременным предъявлением оригинала для обозрения)

Одно фото заявителя размером 3*2,5

Согласие на обработку персональных данных

ВАЖНО: если имеются разночтения в паспортных данных и данных в справке о реабилитации просьба приходить с решением суда о признании их равнозначными.

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