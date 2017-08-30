Отдых на полуострове Крым обещает быть незабываемым

С приближением погожих летних деньков все люди с нетерпением ждут, когда их заявление об отпуске будет подписано, и они смогут отправиться отдыхать. Для тех, кто уже побывал в Крыму хоть раз, проблема выбора места для отпуска отпадает, ведь полуостров может похвастаться живописной природой, чистым морским воздухом, массой развлечений. Ведь Крым – это то место, где есть все необходимое для отличного отдыха и даже немного больше.

Крым сосредоточил на своей территории множество курортных зон, которые готовы ежегодно встречать гостей, поэтому вопрос, куда же отправиться отдыхать, все равно остается открытым.

Отдых на Косе Беляус

Коса Беляус абсолютно заслуженно получила название «Крымские Мальдивы», благодаря кристально прозрачному морю, чистому бесконечному песчаному пляжу, живописным видам на степь и возможностью спокойного отдыха. Несмотря на то, что это небольшой туристический городок, среди туристов он пользуется особой популярностью. Тут нет большого количества отелей, зато отдых на косе будет спокойным и душевным благодаря доброте и небывалому гостеприимству местных жителей. Только оказавшись в этих местах, забываешь на время отдыха о суете и шумной городской жизни.

Беляус находится в курортном поселке Золотой Крым. Отдых тут обещает стать незабываемым как для взрослых, так и для детей, поэтому сюда часто приезжают семейные пары. Инфраструктура хорошо налажена близко есть большие транспортные развязки.

Отель «Гавань»

На западном побережье полуострова, в Черноморском районе, недалеко от косы Беляус расположился отель под названием «Гавань». Многие гостиницы в Крыму предлагают только лучшие места и комфортные условия отдыха для всех своих гостей. Мини-отель «Гавань» в этом смысле не стал исключением, тут каждый турист сможет получить то, на что рассчитывает. Приехав сюда однажды, вы точно станете поклонником отеля, не желая в будущем менять его на какой-нибудь другой вариант.

Природа Беляуса располагает к тихому и неторопливому времяпрепровождению, а мини-отель «Гавань» со своей стороны прилагает все усилия, чтобы отдых был комфортным для каждого гостя. Достаточно большая зелена территория с хвойной растительностью, удобные апартаменты, доброжелательный персонал, что еще нужно для того, чтобы почувствовать себя в раю?

Доверив свой отпуск нам, вы гарантированно получите комфорт и домашний уют в атмосфере релакса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

