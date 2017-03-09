Отдых в городе-курорте Анапа

Анапа — крупнейший курорт Черноморского побережья. Анапа — удивительный город, который является настоящей находкой для проведения отпуска. Это невероятно солнечное место на берегу Чёрного моря, поскольку солнце здесь согревает своим теплом примерно 279 дней в году.
Здесь радуют глаза красочные пейзажи предгорья Кавказа, равнины Тамани, зелёные леса, чистый песок и чудесный воздух.
Среди главных преимуществ курорта:
В хорошую и сухую погоду можно отправиться на пешую прогулку по городу, чтобы поближе посмотреть все выдающиеся достопримечательности. Ещё одним интересным местом, которое нужно непременно посетить, является музей «Античный город Горгиппия», в котором постоянно проводятся экспозиции древних предметов и изделий ручной работы.
Особое внимание заслуживает аквапарк «Золотой пляж», который обязательно нужно посетить. На его территории имеются три сообщающихся друг с другом бассейна и водные горки. Ещё можно посетить дайвинг-центр «Акула», виндсерфинг, рыбалку на яхте, джиппинг и прогулки верхом на лошадях. Отдых здесь уж точно не будет скучным и однообразным.
Что здесь стоит посетить:
Анапа принимает гостей у себя круглый год. Зимой можно провести время в многочисленных здравницах, а летом — на ласковых пляжах Чёрного моря. Пляжный сезон начинается со второй половины мая, когда воздух прогревается до 22-26 градусов по Цельсию, а море до 20.
Это семейный и детский курорт, который ежегодно посещают миллионы туристов потому, что здесь есть всё для комфортного отдыха: море, пляжи, исторические места и огромное количество активных развлечений для детей и их родителей.
Автор — Юлия.