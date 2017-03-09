Отдых в городе-курорте Анапа

Анапа — крупнейший курорт Черноморского побережья. Анапа — удивительный город, который является настоящей находкой для проведения отпуска. Это невероятно солнечное место на берегу Чёрного моря, поскольку солнце здесь согревает своим теплом примерно 279 дней в году.

Здесь радуют глаза красочные пейзажи предгорья Кавказа, равнины Тамани, зелёные леса, чистый песок и чудесный воздух.

Среди главных преимуществ курорта:

Мягкий целебный климат и полное отсутствие жары Возможность поправить здоровье при использовании грязей, минеральных вод и целительных ванн Парки и аллеи Комфортабельные отели и пансионаты Чудесные пляжи.К большому счастью, отдых в Анапе дарит массу приятных впечатлений, можно совершить запоминающуюся экскурсию по морской глади и даже отправиться в путешествие по невообразимо ярким и запоминающимся маршрутам. Наиболее востребованной экскурсией является поездка в открытый дельфинарий в Утрише, который по праву является наибольшим в России.

В хорошую и сухую погоду можно отправиться на пешую прогулку по городу, чтобы поближе посмотреть все выдающиеся достопримечательности. Ещё одним интересным местом, которое нужно непременно посетить, является музей «Античный город Горгиппия», в котором постоянно проводятся экспозиции древних предметов и изделий ручной работы.

Захватывающие развлечения в Анапе

Особое внимание заслуживает аквапарк «Золотой пляж», который обязательно нужно посетить. На его территории имеются три сообщающихся друг с другом бассейна и водные горки. Ещё можно посетить дайвинг-центр «Акула», виндсерфинг, рыбалку на яхте, джиппинг и прогулки верхом на лошадях. Отдых здесь уж точно не будет скучным и однообразным.

Что здесь стоит посетить:

парк аттракционов;

крокодиловую ферму;

контактный зоопарк;

тиры, всевозможные качели, детские сказочные городки, водные развлечения.

Анапа принимает гостей у себя круглый год. Зимой можно провести время в многочисленных здравницах, а летом — на ласковых пляжах Чёрного моря. Пляжный сезон начинается со второй половины мая, когда воздух прогревается до 22-26 градусов по Цельсию, а море до 20.

Это семейный и детский курорт, который ежегодно посещают миллионы туристов потому, что здесь есть всё для комфортного отдыха: море, пляжи, исторические места и огромное количество активных развлечений для детей и их родителей.

Автор — Юлия.



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