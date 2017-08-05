Отдых в Курортном для всей семьи

Село Курортное расположено в Ленинском районе Республики Крым, что в северной части Керченского полуострова. Поселение находится на берегах бухты Морской Пехоты Азовского моря у мыса Зюк.

Село Курортное знаменито своими пляжами. Морской отдых на его территории привлекает не только туристов, но и жителей Керчи. Побережье Азовского моря полностью состоит из песка и мелкого ракушечника, а вокруг пляжей растет крымская растительность, создающая тень, спасающую отдыхающих в жару.

Само Азовское море, на котором и расположилось село, довольно мелководное, поэтому его воды достаточно теплые уже в самом начале летнего сезона.

Кроме того, неподалеку Курортного расположены еще несколько достопримечательностей Керченского полуострова: озеро Чокрак и Генеральские пляжи. В связи с таким удачным местонахождением села для туристов появляется уникальная возможность за одну поездку посетить сразу несколько райских крымских уголков.

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Туристы, приезжающие в Курортное, любят загорать на пляжах, купаться в теплом море, рыбачить, любоваться удивительной красоты природой и устраивать отдых в палатках.

На территории Курортного функционируют несколько баз отдыха, пансионатов и гостевых домов. Местные жители также готовы сдать в аренду комнаты или дома для туристов. В Курортном расположено несколько магазинов, сувенирных лавок и мест общественного питания. Также существует служба такси.

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Для тех, кто планирует добраться из Керчи до села на общественном транспорте, с городского автовокзала ходит маршрутка №69, ехать на которой до точки назначения придется 30-40 минут. Маршрутка всего одна и обычно она ходит по расписанию. Однако в летний период время поездок общественного транспорта не всегда соответствуют положенному расписанию из-за большого потока пассажиров. В связи с этим выстраиваются огромные очереди, и маршрутка ходит довольно заполненная, что отталкивает большое количество туристов, желающих посетить Курортное.

В целом, маршрутка работает с 6:30 до 18:45 с интервалом в 1 час. Однако могут быть и отклонения.

В целом, село отличается уникальной природой и микроклиматом, оно сочетает в себе сразу несколько крымских достопримечательностей. Отдых в Курортном подойдет для всех: семей с детьми, влюбленных пар или туристов-одиночек.

Фото: Алексей Сенченко

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