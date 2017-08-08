Отдых в Новоотрадном как спасение в знойную жару

В течение нескольких дней в Керчь господствует рекордно высокая температура воздуха. Керчане и гости города спасаются как могут: прохладные наптки, кондиционеры или же отдых у моря.

Решаясь провести эти жаркие дни августа у морского берега, выбор многих падает на пляж в поселке Новоотрадное.

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Несмотря на то, что пляж находится почти в 40 км от Керчи, настоящих ценителей золотистого песка, чистой воды и красивых пейзажей это не останавливает.

В этих местах всегда много отдыхающих. Пляж в Новоотрадном известен по всему Крыму. Тут комфортно отдыхать, как семьям с маленькими детьми, так и молодежным компаниям.

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Фото: Людмила Бахарева

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