Отдых в Новоотрадном как спасение в знойную жару

В течение нескольких дней в Керчь господствует рекордно высокая температура воздуха. Керчане и гости города спасаются как могут: прохладные наптки, кондиционеры или же отдых у моря.
Решаясь провести эти жаркие дни августа у морского берега, выбор многих падает на пляж в поселке Новоотрадное.
Читайте: Отдых в Курортном для всей семьи
Несмотря на то, что пляж находится почти в 40 км от Керчи, настоящих ценителей золотистого песка, чистой воды и красивых пейзажей это не останавливает.
В этих местах всегда много отдыхающих. Пляж в Новоотрадном известен по всему Крыму. Тут комфортно отдыхать, как семьям с маленькими детьми, так и молодежным компаниям.
Больше фографий отдыха в Новоотрадном ищите в соцсетях редакции.
Фото: Людмила Бахарева
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: