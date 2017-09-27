Отдых в Судаке и близлежащих курортах

Город Судак – это волшебный прибрежный курорт, который находится на всем известном полуострове Крым. Именно в это восхитительное место на полуострове съезжаются туристы и отдыхающие, которые приезжают сюда со всех уголков планеты. А едут они ради того, чтобы отдохнуть здесь на красивом пляже с прекрасными видами, сходить в современный аквапарк или посетить местные исторические достопримечательности. Именно про отдых в Судаке и побеседуем сегодня в данной статье.

Почему нужно выбирать именно этот крымский курорт?

Дело в том, что этот город небольшой сам по себе, но это не чувствуется. В Судаке хорошая инфраструктура, есть все, что нужно для комфортного отдыха приезжих. В городе проживают позитивные, очень отзывчивые люди, в основном это татарское начеление. Они не откажут в помощи, не нагрубят, всегда подскажут дорогу. Судак очень порадует здешним длинным пляжем. Пляж песчано-галечный, мелкий, очень ухоженный и очень большой по своей протяжённости.

Развлечения

Параллельно пляжу в городе тянется длинная и красивая набережная. На набережной находится несколько столиков под зонтиками, с которых осуществляется продажа экскурсионных билетов во все направления полуострова. Но центром культурной жизни Судака является не набережная, а Кипарисовая аллея, на которой сосредоточены все ночные клубы, кафе, рестораны и другие развлечения. Также в городе есть хорошие продуктовые рынки, дегустационные залы, в которых продают настоящее местное вино разных торговых марок и наименований. В судаке есть свой винный завод, а недалеко, в соседнем курорте Солнечная Долина на территории вин завода находятся винные погреба, которые можно посетить с экскурсией. Здесь же можно будет посетить крутейший крымский аквапарк. Город предназначен для летнего отдыха людей с самыми разными интересами и с разным достатком.

Крепость старины

Местная достопримечательность – это исторический памятник, называемый Генуэзской крепостью. Вернее, то, что от неё осталось. Это место посещают люди с разных городков полуострова. Сюда ездят на экскурсии и самоходом — на личном автотранспорте. На территории крепости можно гулять, фотографироваться, мечтать и, если повезёт, можно посмотреть на феерическое представление, которое устраивают тут рыцари. В августе проходят ежегодные рыцарские турниры. За определённую сумму можно сразиться с ними на мечах, фотографироваться с рыцарями или примерить рыцарское обмундирование. Так же на территории находится музей старицы, в котором представлены древние монеты, оружие, посуда и другие исторические ценности.

Курорты рядом с Судаком

Немаловажным моментом является то, что продолжением города считается населённый пункт, который называется Новый Свет. Это посёлок, до которого можно добраться из города за пятнадцать минут. Трасса к новому Свету очень крутая, извилистая, в некоторых местах хватает места только одному автомобилю, но с неё можно наблюдать потрясающе живописные морские просторы и городские виды. В посёлке также есть галечный пляж, набережная, только в миниатюре. Главная местная достопримечательность это Тропа Голицына с красивейшими видами и винным погребом князя прямо в скале.

Если пройти тропу до конца, можно выйти в чудесное место – Веселовскую бухту, это небольшая курортная зона с небольшим количеством баз отдыха и кафе.

Если пойти в другую сторону от Судака в 6 километрах будет находится мыс Меганом загадочный, таинственный и очень живописный, с необычным вулканическим берегом и чистейшей водой.

При первой же возможности посетите Судак и Новый Свет. Это курорты, достойные высшей похвалы. Посмотрите своими глазами на местные просторы и достопримечательности. Отдых в Судаке принесёт очень много позитивных впечатлений и приятных эмоций отдыхающим.

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