Отель в Керчи признали самостроем: хозяин добивается справедливости

Керченский отель «Жемчужина моря» попал в реестр самовольных построек и подлежит сносу. Список опубликован Советом министров Крыма. Журналисты КерчьИНФО пообщались с владельцем гостиницы Сергеем ПОНОМАРЕНКО.

Единственный отель, расположенный на песчаном пляже в черте города, комфортные интерьеры и умиротворяющие виды из окна – так описывают «Жемчужину моря». Однако проектирование гостиницы доставило владельцам не мало хлопот, рассказывает Сергей ПОНОМАРЕНКО: «В 2008 году я приобрел у колхоза «Рыбацкий стан» имущественный комплекс, куда вошли несколько строений, в том числе и будущее здание «Жемчужины моря». Начались проектные работы, но колхоз обанкротился (мы сначала платили субаренду). Пришлось обратиться к бывшему мэру Керчи с просьбой оформить землю напрямую. Глава города попросил за это дело денег, я ему отказал. Обратился в суд, выиграл процесс (по оформлению). Однако, бывший мэр решение суда проигнорировал. При проектирование отдел архитектуры также игнорировал все вопросы, связанные с выдачей документов. Точно также вышел на оформление проекта, на разрешение на строительство. Первые подготовительные работы в уведомительном порядке получил, второе распоряжение было в переходный период, его немотивированно отклонило Управление градостроительства, архитектуры и рекламы Керчи. Я потом подал на и них в суд и тоже выиграл».

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В переходный период присоединения Крыма к России здание отеля внесли в список незаконных построек. Однако, владелец подчёркивает, что не вёл нового строительства, а реконструировал существующие здания в пределах существующих территорий. Сергей ПОНОМАРЕНКО считает, что в список Совмина гостиница попала из-за некомпетентности местных и республиканских властей (Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 13 октября 2017 года № 1175-р : О признании объектов самовольными постройками. В списке под номером 16 – г. Керчь, ул. Нижнеприморская, 28. Строительство объекта капитального строительства – прим. ред.)

На прошлой неделе в ходе рабочего визита в Керчь Светланы ЛУЖЕЦКОЙ и Сергея ЧЕРНЕВИЧА, владелец отеля попросил республиканских чиновников привести всё в соответствии и исключить объект из списка. По словам Сергея Николаевича, на этой встрече его поддержали. По этому же поводу он встречался с керченскими властями Николаем ГУСАКОВЫМ и Сергеем БОРОЗДИНЫМ: «У обоих нашёл взаимопонимание. С их стороны я увидел поддержку, но они новые люди, вот это всё им досталось от прежних местных властей».

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Напомним, что в конце сентября в Международный день туризма на площадке отеля был организован круглый стол, где профильные специалисты обсуждали вопросы развития туризма в нашем городе. В этот же день гостиницу «официально» презентовали.

Для председателя Горсовета Николай ГУСАКОВА провели экскурсию по отелю. В ходе встречи вопросы о незаконном расположении гостиницы не поднимались.

О том, что «Жемчужина моря» подлежит сносу керчане стали узнавать из социальных сетей. По интернету «ходит» пост «интересующихся» горожан, там в частности такие строчки: «По непроверенным данным, хозяин сейчас мечется от одной организации к другой, чтобы кому-то «сунуть денежку» и сохранить любимое местечко, но не выходит. Жду-не дождусь результатов, ух)».

Хозяин гостиницы обратился в Администрацию Президента с просьбой защитить свои конституционные права, приложил все документы подтверждающие свою правоту и в данный момент находится в режиме ожидания: «Я нахожусь в режиме ожидания, когда президент РФ защитит мои права, как гражданина РФ, вот в каком положении я нахожусь. Если будет суд, без проблем, я готов и в суде этот вопрос решать».



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