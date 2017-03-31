Откроем летний сезон вместе с GO!SPORT

Успейте записаться в группы! ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ для желающих посещать тренажерный зал.
1.ФИТНЕС для ЮНЫХ ЛЕДИ (групповые занятия для девочек от 6 — 9 лет)
График занятий: СР (16:00), ПТ (16:00), СБ (12:00).
Возрастная категория: 6 — 9 лет.
Занятия для девочек.
Стоимость абонемента на 12 занятий: 1300 р (разовое пробное посещение 250 р).
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: абонемент «МАМА + Я»
Если мама пожелает заниматься в тренажерном зале (без тренера), пока ее ребенок на тренировке, мы предлагаем приобрести семейный абонемент за 2700 р.
2. Динамичные тренировки на САЙКЛАХ
Разовые занятия по ВТОРНИКАМ в 19:00 по предварительной записи.
Стоимость посещения: 350 р, при наличии любого оплаченного абонемента 250 р.
График занятий: ПН, СР, ПТ в 20:10
Стоимость абонемента на 12 тренировок: 1900 р (разовое посещение 250 р, при наличии любого оплаченного абонемента 150 р).
График занятий: ПН, СР, ПТ в 15:00 (длительность тренировки 40 мин).
Стоимость абонемента на 12 занятий: 1200 р (разовое посещение 150 р, при наличии любого оплаченного абонемента 100 р).
График занятий: ВТ, ЧТ в 11:00, СБ в 13:00.
Стоимость абонемента на 12 тренировок: 1900 р (разовое посещение 250 р, при наличии любого оплаченного абонемента 150 р)
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для желающих посещать тренажерный зал
Обязательное условие: начать свою тренировку в ЛЮБОЕ ВРЕМЯ с 12:00 до 15:00 (14:59 — последняя возможность). Счастливые часы в GO!Sport действуют во все рабочие дни согласно расписанию.
4. Абонемент «999»: 16 занятий без тренера 999 р. Абонемент действует с 20:00 до 21:00
с ПН по ПТ.
УСЛУГА «Составление программы тренировки» (500 р):
Для Вас персонально тренер пишет программу для индивидуальных занятий в зале в целях правильной и результативной самостоятельной работы.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +7 978 740-999-8
Вы найдете нас по адресу: р-н Аршинцево, ост. Дружба, ул. Орджоникидзе, 41.
График работы: ПН–ПТ с 9:00 до 21:00; СУБ с 9:00 до 15:00; воскресенье – выходной.
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