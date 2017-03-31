Откроем летний сезон вместе с GO!SPORT

Успейте записаться в группы! ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ для желающих посещать тренажерный зал.

1.ФИТНЕС для ЮНЫХ ЛЕДИ (групповые занятия для девочек от 6 — 9 лет)

График занятий: СР (16:00), ПТ (16:00), СБ (12:00).

Возрастная категория: 6 — 9 лет.

Занятия для девочек.

Стоимость абонемента на 12 занятий: 1300 р (разовое пробное посещение 250 р).

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: абонемент «МАМА + Я»

Если мама пожелает заниматься в тренажерном зале (без тренера), пока ее ребенок на тренировке, мы предлагаем приобрести семейный абонемент за 2700 р.

2. Динамичные тренировки на САЙКЛАХ

Разовые занятия по ВТОРНИКАМ в 19:00 по предварительной записи.

Стоимость посещения: 350 р, при наличии любого оплаченного абонемента 250 р.

Танцевальное направление — ZUMBA

График занятий: ПН, СР, ПТ в 20:10

Стоимость абонемента на 12 тренировок: 1900 р (разовое посещение 250 р, при наличии любого оплаченного абонемента 150 р).

Оздоровительная Гимнастика для Дам Элегантного Возраста (групповые занятия 55+)

График занятий: ПН, СР, ПТ в 15:00 (длительность тренировки 40 мин).

Стоимость абонемента на 12 занятий: 1200 р (разовое посещение 150 р, при наличии любого оплаченного абонемента 100 р).

Стретчинг (групповое занятие)

График занятий: ВТ, ЧТ в 11:00, СБ в 13:00.

Стоимость абонемента на 12 тренировок: 1900 р (разовое посещение 250 р, при наличии любого оплаченного абонемента 150 р)

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

для желающих посещать тренажерный зал

Объединить 12 занятий в тренажерном зале и 12 занятий в любой группе(абонемент на посещение которой стоит 1900 р) ВЫГОДНО: всего 2700 р в месяц за 24 тренировки! Абонемент ИНТЕНСИВНЫЙ: 12 тренировок с персональным тренером и безлимитное посещение тренажерного зала: 4700 р. Специальное предложение ФИТНЕС ЛАНЧ: 12 занятий без тренера 1100 р.

Обязательное условие: начать свою тренировку в ЛЮБОЕ ВРЕМЯ с 12:00 до 15:00 (14:59 — последняя возможность). Счастливые часы в GO!Sport действуют во все рабочие дни согласно расписанию.

4. Абонемент «999»: 16 занятий без тренера 999 р. Абонемент действует с 20:00 до 21:00

с ПН по ПТ.

УСЛУГА «Составление программы тренировки» (500 р):

Для Вас персонально тренер пишет программу для индивидуальных занятий в зале в целях правильной и результативной самостоятельной работы.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +7 978 740-999-8

Вы найдете нас по адресу: р-н Аршинцево, ост. Дружба, ул. Орджоникидзе, 41.

График работы: ПН–ПТ с 9:00 до 21:00; СУБ с 9:00 до 15:00; воскресенье – выходной.

МЫ В ВКОНТАКТЕ: vk.com/go.sport.kerch

МЫ В INSTAGRAM: instagram.com/gosport.kerch

Будьте с GO!SPORT



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

