Депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев заявил, что вошедший в состав России Крым не вернется на Украину военным путем, поскольку у ВСУ не хватит на это сил. Об этом сообщает издание «Новое время».

Джемилев часто позволяет себе делать громкие заявления и прогнозы, которые обычно не воплощаются в жизнь. Естественно, самой обсуждаемой темой в речах Джемилева является возвращение якобы «оккупированного» полуострова Крым.

Сейчас Украина все чаще стала прорабатывать вариант с военным сценарием развития событий. По мнению депутата, такой вариант является неприемлемым, поскольку он будет сопряжен с большим количеством жертв, кроме того сил у ВСУ явно не хватит. По плану Джемилева освобождение полуострова должно происходить только путем санкционной политики. Причем санкции нужно вводить «настолько эффективные, чтобы это заставило агрессора считаться с международным правом и вести себя прилично».

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Рассматривается также и вариант не военного характера, более лояльный, направленный на социальню сферу. Ранее одним из депутатов Рады озвучивалось мнение, что Крым вернется в состав Украины после значительного повышения уровня жизни. Однако Джемилев такой вариант считает абсурдным. Все больше людей понимают, что крымчане уже сделали свой выбор и менять его не хотят.

Однако по словам Джамилева, даже если большинство крымчан решит вернуться, сделать им этого не дадут, поскольку в российском Уголовном кодексе существует статья, согласно которой самоопределение народа может наказываться пятью годами лишения свободы.

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Джемилев приводит в пример статью 280 УК РФ, которая якобы подпадает под критерии осуждения в случае требования проведения референдума. На деле же, нарушение данной статьи ознаменовывает наказание за «публичный призыв к осуществлению экстремистской деятельности» и никогда даже близко не рассматривалось в озвученном Джемилевым контексте. Это очередные домыслы украинского политика, который подобными «утками» сделал себе имя. Самопиар по-прежнему остается одной из главных целей подобных деятелей.

Очевидно, что планы и варианты по возвращению Крыма у политической элиты Украины постепенно заканчиваются. Вызвано это тем, что все громкие заявления так и остаются пустыми словами, и народ понимает безосновательность проводимой политики в данном направлении. Когда Киев будет готов признать волеизъявление народа и свершившийся факт перехода Крыма в состав России, ситуация очень быстро вернется в нормальное русло и страны смогут вести продуктивный диалог.

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