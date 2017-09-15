Открытие детской площадки в сквере «Аленка» прошло «по-керченски»

Вообще, праздник старались сделать – это чувствуется, но… сама площадка почти как одна сплошная песочница, по которой приходится ходить и он забивается в обувь.

Чтобы строить замки из песка – нужна вода, а фонтана нет. А дождь пройдет? Так там никто, ни ребенок, ни взрослый не пройдет, чтоб не запачкаться!

По программе открытия должны были выступить бальники. Они покрутились нарядные, в костюмах, да и ушли. Девочки- танцовщицы как и положено на каблуках. А танцевать то негде на большой площадке – либо песок, либо искусственное покрытие, на котором сразу дырки будут.

В общем, не практично, не по уму сделали. Хотели как лучше, а получилось как всегда – по-керченски.

Фото: Людмила Бахарева

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