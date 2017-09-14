Открытие детской площадки в сквере «Алёнка»: плюсы и минусы

Сегодня открылась обновлённая детская площадка в сквере «Алёнка». Видеокамеры, свет, неработающий фонтан и антитравматическое покрытие — исторический сквер превратился в современный. Вместо хорошо знакомых горожанам каменных фигур: Лисы, волка из Ну-погоди и Медведя — мохнатые слон, носорог и тоже мишка. Фигуры огорожены цепочкой, за которую заходить нежелательно.

По словам главы Муниципального образования Николая Гусакова, по этим фигурам лучше не ползать . Но дети есть дети. Как только официальная часть с торжественными вступлениями закончилась, они тут же атаковали мохнатых зверушек.

Керчанка Светлана Александровна, в целом, площадкой довольна. Говорит, что стало больше скамеек, больше разных домиков для детей, и современные фигуры её тоже понравились — «только песка многовато здесь» (песок практически на территории всей площадки). Светлана вспомнила былые времена, когда в сквере был бассейн, из которого вода переливалась «туда-сюда».

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Горожанка Наталья, по поводу новых фигур сожалеет, «посидеть нельзя, зато погладить можно». Она вспомнила про лису, на которой дети, буквально, висели.

Эту лису и другие старенькие фигуры теперь можно увидеть только на выставке «В гостях у Алёнки», которая сегодня открылась в сквере.

Открытие сквера «Алёнка» фото

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