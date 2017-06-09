Открытие фестиваля «Боспорские агоны» 2017

Открытие XIX по счету фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» традиционно прошло с размахом. Площадка возле древнего Пантикапея, как и раньше, собрала большое количество зрителей.

На этот раз, в церемонии открытия фестиваля принимал участие Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, которые представили зрителям пластическую мистерию «Икар».

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В целом, каждое выступление, каждый новый участник, или человек, взявший слово, приветствовались аплодисментами. Тепло встретили керчане и гости фестиваля постоянного члена жюри Василия ЛАНОВОГО.

Фестиваль античного искусства будет проходить с 9 по 14 июня.

Открытие фестиваля «Боспорские агоны» фото

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