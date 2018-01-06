Открытие ледового катка переносится

Ледовый каток в Керчи еще не готов к эксплуатации. Протестирована система заморозки – пришлось внести коррективы.

Ледовый каток в нашем городе планировали открыть еще на Новый год. Но выполнить строительство в срок не удается – не всегда погода позволяет продолжать работы в нужном темпе. Также, строителям пришлось внести коррективы в структуру самого поля.

«На днях обещают небольшой мороз, это значительно ускорит процесс», – говорит строитель Сергей.

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О конкретных сроках сдачи катка рабочие говорить пока не могут. Все зависит от погодных условий. КерчьИНФО регулярно посещает место стройки ледовой площадки. Когда каток будут готовить к открытию мы сообщим об этом своим читателям. Следите за новостями на сайте КерчьИНФО.

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