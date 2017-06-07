Открытие летней резиденции «cafe CHERRY club»: ярко и незабываемо

В Керчи прошло открытие летней площадки «cafe CHERRY club». Вечеринка выдалась шумной и весёлой.

2 июня на Керченской набережной состоялось открытие летней резиденции «cafe CHERRY club». Гости смогли насладиться отличной кухней, вкусными коктейлями, взрывная музыка от DJ OZONE.

Каждого гостя, который пришёл на праздник, ждал приятный сюрприз: каждый мог принять участие в розыгрыше комплимента, проводить который ведущему мероприятия помогали красавицы из модельного агентства Sigma Scouting.

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На протяжении ночи гости отдыхали телом и душей: учавствовать в веселых конкурсах, любовались видами керченской набережной, неспешно потягивая очередной коктейль, беззаботно танцевали и просто обзаводились новыми знакомствами.

Пик веселья пришелся на поздний вечер, после 23 часов. В летней резиденции летней резиденции «cafe CHERRY club»cafe CHERRY club» в это время был аншлаг! Керчане, прогуливавшиеся по набережной с завистью наблюдали как отдыхают в уютном и свежем зале «Черри».

Судя по всему, летняя резиденция «cafe CHERRY club» станет одним из любимых мест отдыха для керчан в этом курортном сезоне!

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