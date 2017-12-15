Открытие Молодежного парка (видео)

Праздничное настроение керчан не испортил даже дождь. Сайт КерчьИНФО предлагает своим читателям посмотреть, как прошло торжественное открытие Молодежного парка.

Начало церемонии сопровождалось дождем. Однако даже самые маленькие посетители не испугались мокрой погоды. Все с нетерпением ждали праздничной программы.

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Молодежный парк преобразился до неузнаваемости. Обновления порадовали абсолютно всех гостей парка.

Больше всего радовались самые маленькие жители города. Большая детская площадка, оснащенная игровыми комплексами для детей всех возрастных категорий удивила юных керчан и их родителей. Даже люди, которые помнят процветающий Молодежный парк при Советском Союзе, отмечают об удивительных изменениях.

Жительница района Аршинцево отметила, что Новогодняя елка на территории парка действительно первая за всю его историю.

Глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН рассказал, что уже в следующем году в нашем городе преобразится еще один парк.

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