Открытие научно-практической конференции «Археология и история Боспора»

В Керчи прошло торжественное открытие V Международной научно-практической конференции «Археология и история Боспора». Церемония открытия состоялась в Керченском государственном технологическом университете.

Учредителями и организаторами конференции выступили: Министерство культуры Республики Крым, ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник», ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусства и туризма», ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет».

Перед непосредственным открытием конференции вниманию участников и гостей конференции была представлена выставка научно-популярной литературы и изделий гончарной мастерской Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Торжественная церемония открытия юбилейной конференции началась с выступления генерального директора ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Умрихиной Татьяны Викторовны.

Читайте: В Керчи пройдёт научная конференция по археологии

Татьяна Викторовна Умрихина поприветствовала и поздравила всех присутствующих с началом конференции. Кроме того, она рассказала участникам мероприятия о работе ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник», проделанной за прошедший год.

«Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник играет важную роль в развитии всего Крыма. Наша цель – возрождение Керчи и ее памятников, а также благоустройство города», — сообщила генеральный директор ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник».

Также приветственные слова прозвучали из уст заместителя генерального директора ФГУК «Государственный Эрмитаж» Адаксиной Светланы Борисовны, ученого секретаря Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Рагулиной Анны Анатольевны и других высокопоставленных гостей.

Читайте: Секреты керченских раскопок: богатый улов археологов

Были переданы поздравительные письма от администрации города, властей Республики Крым, а также известных музейных сотрудников.

В состав президиума Международной конференции вошли: начальник управления по общественным проектам Аппарата Совета Министров Республики Крым Фикс Илья Ефимович, Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия Пермякова Нина Петровна, генеральный директор ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Умрихина Татьяна Викторовна, заместитель председателя Керченского городского совета Солодилова Ольга Станиславовна.

«Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, ярких открытий и интересных дискуссий», — сказала в своем приветственном слове Пермякова Нина Петровна.

Важным событием открытия стала презентация каталога «Мировое наследие Европейского Боспора», который впервые представляет все многообразие археологических коллекций Восточно-Крымского историко-археологического музея-заповедника, формировавшихся на протяжении XIX – начала XXI столетий, и является одним из самых значительных региональных музейных собраний памятников материальной культуры Боспорского царства.

Читайте: «Все археологические находки остаются в Крыму», – Андрей МАЛЬГИН

В целом, в ходе мероприятия царила дружеская и праздничная атмосфера, звучало множество поздравительных и благодарственных слов, не смолкали аплодисменты, а с лиц участников не исчезали улыбки.

По итогу мероприятия состоялось награждение ученых и музейных сотрудников памятным знаком «За верность делу».

Далее участников конференции ожидает пленарное заседание, на котором будут представлены научные доклады ведущих ученых, а позже — выездное заседание. Напоминаем, что программа конференции рассчитана на несколько дней и будет проходить до 12 августа.

Редакция сайта KerchINFO продолжает следить за ходом конференции и сообщать все актуальные события своим читателям.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

