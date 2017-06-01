Открытие сезона в самом «вишневом» клубе города CHERRY

Началось лето, а вместе с ним начался и летний сезон в «cafe CHERRY club». Завтра, 2 июня, на набережной Керчи открывается летняя резиденция заведения.

Гостей ждет свежий воздух, набережная, живая музыка, вкусные коктейли, отличная кухня. Кроме того, «звуком» на торжественном открытии летней резиденции будет заведовать DJ OZONE.

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Гостей мероприятия ждет приятный сюрприз: встречать гостей и помогать ведущему разыгрывать среди посетителей комплименты от заведения будут прекрасные представительницы модельного агентства Sigma Scouting. А редакция сайта KerchINFO.com, представит самый подробный отчет с открытия.

Все это, а также презентацию мангал-меню гости «cafe CHERRY club» смогут попробовать, послушать и посмотреть завтра, 2 июня, по адресу: ул Свердлова, 1 (городская набережная).

В «CHERRY» всегда рады гостям!

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