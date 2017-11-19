Открытие Студии ногтевой эстетики и Кабинета депиляции

В Керчи прошло открытие Студии ногтевой эстетики Ольги ЗАВАДСКОЙ и Кабинета депиляции Екатерины БОРЗДУН.
Женская красота – дело субъективное. Кто-то предпочитает имидж деловой женщины, кто-то – роковой, другие же являются приспешниками естественной красоты. В одном сходятся все – ухоженные ногти и гладкая кожа – незаменимый атрибут любой красавицы.
На основании этого простого правила и действовали девушки, пожелавшие дарить керчанкам красоту.
Так, в ходе церемонии открытия Ольгой ЗАВАДСКОЙ и Екатериной БОРЗДУН были разыграны подарочные сертификаты на оказание специализированных профессиональных услуг.
Поддержать девушек пришла и керченская спортсменка Наталья ПЕРШКО, которая вручила сертификат на 3 персональные тренировки и рассказала о правильном питании и тренировках.
Изюминкой мероприятия стала дегустация белкового коктейля и белковых батончиков, которую провел представитель фирмы «Сибирское здоровье» Влад ОЛЕЙНИКОВ.
Ознакомительный мастер-класс провела Ольга ОБУХОВА – представитель компании чешской косметики Essens.
Завершил церемонию открытия праздничный фуршет. В целом, мероприятие проходила в теплой и дружеской атмосфере и все его участники остались довольны и еще долго благодарили организаторов.
Ждем вас по адресу: г.Керчь, ул. Ворошилова 19. Запись по тел. 8 978 115 25 51
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