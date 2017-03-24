Открытый турнир по боксу в Керчи (видео)

В минувшую субботу на базе зала бокса ДС «Судостроитель» провели Открытый городской турнир на призы Керченского клуба Бокса «ГРАНД». Эти соревнования стали уже традиционными для Керчи, ведь они приурочены к празднованию «Крымской весны» и проводятся в городе третий год подряд.

В общей сложности за победу на ринге поборолись 94 боксёра, в том числе приняли участие и керченские спортсмены.

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Наши соотечественники показали очень высокий уровень боксёрского мастерства и заняли призовые места. Стоит отметить, что братья Нечипас из керченской боксёрской плеяды были признаны лучшими в проведённом турнире.

Редакция KerchINFO.com поздравляет керченских спортсменов с победами и желает им успехов в новых достижениях!



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