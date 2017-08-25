Открытый турнир по футболу среди детей: первые победы ФК «Океан»

В Керчи проходит Открытый турнир по футболу среди детей. За первенство соревнуются ребята 2006, 2008 и 2009 года рождения.

В рамках турнира все детские команды, участвующие в соревновании, разделены на три возрастные группы: футболисты 2006, 2008 и 2009 года рождения.

Так, за первенство среди спортсменов 2006 года рождения борются 6 команд из Керчи, Новороссийска, Щелкино и Самары.

4 команды спортсменов из Керчи, Новороссийска и Симферополя соревнуются за первенство среди юношей 2008 года рождения.

Возрастную категорию 2009 года рождения представляют 5 команд: футболисты из Керчи, Симферополя, Щелкино и Новороссийска.

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На данный момент закончен турнир в возрастной категории ребят 2008 года рождения. Первое место получила керченская футбольная команда «Океан». Игры в двух других возрастных категориях продолжаются.

Инициатором проведения турнира выступил руководитель спортивного комплекса санатория «Москва-Крым» СЕМЕНЦОВ Владимир Федорович.

Закрытие футбольного турнира состоится уже завтра, 26 августа, в 12:40 на стадионе им. 50-летия Октября, посетить которое приглашаются все желающие керчане и гости города.

Также напоминаем, что завтра в 17:00 на стадионе им. 50-летия Октября пройдет матч Премьер лиги КФС между керченский ФК «Океан» и ялтинской командой «Рубин Ялта». На городское спортивное мероприятие приглашаются все желающие.

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