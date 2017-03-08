Отправляемся на прогулку к горе Митридат

Керчь – город с многовековой историей. Каждое лето сюда приезжают десятки тысяч туристов. В перерывах между принятием солнечных ванн и купанием в Черном море дети и взрослые гуляют по окрестностям, посещая значимые и просто красивые места города. Точкой отправления в пешей прогулке по Керчи должна стать Большая Митридатская лестница, соединяющая центр города с вершиной одноименной горы.

Согласно легендам, гора Митридат хранит в себе несметные богатства, а на её вершине некогда стоял роскошный дворец. Несмотря на то, что Керчь – южный город, в любой момент ясное солнце может смениться дождиком. Прежде, чем отправляться на пешую прогулку, следует изучить прогноз погоды в Керчи – чтобы узнать, понадобится ли зонтик, можно пройти далее по ссылке. Какие сюрпризы будут ждать туриста при путешествии к горе Митридат?

Большая Митридатская лестница

Чтобы оказаться на вершине горы, туристу предстоит проделать сложный и долгий путь. Большая Митридатская лестница состоит из 432 ступенек, преодоление которых может занять несколько часов. Чтобы смягчить задачу, итальянский архитектор Дигби, работавший над проектом лестницы в 19-м веке, соорудил несколько смотровых площадок на разной высоте. В перерывах на отдых можно полюбоваться не только красотой города и бухты, но и различными мифическими и каменными сооружениями, которые в изобилии украшают лестницу.

Ниже приведены любопытные факты о Большой Митридатской лестнице.

С момента начала и до окончания строительства лестницы прошло около 7 лет. Самое интересное мифическое создание, украшающее ступени – грифон. Это зверь с туловищем льва, головой и крыльями орла, а также хвостом змеи. Позже грифон стал символом Керчи, украсив собой герб города. Во времена войн лестница неоднократно разрушалась, а затем вновь реконструировалась. Стиль Большой Митридатской лестницы сочетает в себе эпоху Византии, Античность древней Греции и русскую классику.

Керчь – город, в котором туристу никогда не будет скучно. Во время прогулок обязательны к посещению картинная галерея, церковь Иоанна Предтечи, а также Аджимушкайские каменоломни.



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