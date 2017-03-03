Отпразднуй 8 марта в «Камелоте»!

Что дарить девушкам на 8 марта? То, что она хочет, что ей нравится! А что нравится девушкам? Быть в центре внимания!

Диско-Холл«Камелот» знает, как сделать любой праздник незабываемым и порадовать любимых дам в этот весенний день.

Всех гостей ожидает яркая вечеринка с кавер-группой ФАНКФАРЫ. Вы услышите любимые хиты в живом исполнении и сможете «оторваться» под них на танцполе.

Ведущий Жора Бондаренко – гуру «стендапа» не позволит грустить вечером 8 марта не только девушкам, но и мужчинам. Смеяться будут все!

За музыкальное сопровождения всего мероприятия отвечают непревзойденные и уже такие любимые Dj Filatov и Seenlay.

И как же без приятных сюрпризов, розыгрышей и подарков от спонсоров заведения. Все активные гости смогут получить приятные бонусы и использовать их с пользой.

А настоящие везунчики и вовсе смогут получить фотосессию (3 тысячи рублей) всего лишь за один репост.

Вход на праздник – 300 рублей

Заказ столиков по телефону +79788338100

Обязательно приходите 8 марта отмечать наступление весны, женский день и просто отдыхать в диско-холл «Камелот»!

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