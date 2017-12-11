Отзыв от КерчьИНФО: кофейня «Кофеёк»

Журналисты сайта КерчьИНФО внедряются в городскую сферу обслуживания. Под видом «тайного покупателя» или ревизора, мы посещаем керченские кафе, магазины, салоны красоты и другие объекты города, где ежедневно люди получают различного рода услуги.

Сегодня мы расскажем о кофейне «Кофеёк», которая расположена по адресу Мирошника, 1Б.

«Кофеёк» – тот случай, когда заведение представляет собой больше, чем кофейня. Это полноценное городское кафе, в котором могут накормить завтраком, обедом и ужином.

Журналисты КерчьИНФО тестировали обед. Каждый будний день недели здесь подают фирменный бизнес-ланч с 12:00 до 16:00. По четвергам, в день нашей ревизии кофейни «Кофеек», подают рассольник, жаркое с охотничьими колбасками, старорусский салат и узвар.

Свой заказ мы сделали на барной стойке «Кофейка». Скорость подачи блюд – феноменальна.

Итак, комплексный обед в «Кофейке»

Рассольник. Удивительно было обнаружить в меню столь непопулярный сегодня суп. Первое блюдо приготовлено по всем правилам – перловочка, солёные огурчики, картофель.

Жаркое с охотничьими колбасками. Подаётся вместе с картофельными дольками. Колбаски нарезаны маленькими кружками. Весь комплект насыщенно-рыжего цвета. Видимо, какой-то соус. Не смогли разобрать какой. Вкус и готовность блюда: если бы жаркое было жарким – уверены, вкусовые качества выразились бы лучше. Но блюдо подали прохладным, и нам не хватило тепла.

Салат. Его подали в одной тарелке вместе со вторым блюдом. Глядя на него показалось сходство с оливье – горошек, картофель, лук. Оказалось не лук, а маринованная капуста. Солёная. Сочетание этих продуктов на первый вкус показалось специфичным, потом – понравилось.

Узвар стал хорошим дополнением к обеду.

Компания из этих старорусских блюд очень хорошо сочетается между собой и порционно, и по вкусу.

Атмосфера кафе приятная: спокойные интерьеры, ненавязчивая музыка, реально вежливые и дружелюбные официанты. И, что цепляет глаз журналиста, вдохновляющие цитаты на стенах – к примеру, такая: «Есть вещи, которые стоят того,чтобы хранить им верность. Например, кофе».

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«Кофеёк» в основном выбирают для деловых встреч или дружеских посиделок – часто за соседним столиком можно услышать бизнес-разговоры и болтовню девчонок, выбежавших из салона красоты или солярия. Здесь можно отметить день рождения (причём даже детский – для маленьких посетителей есть специальное меню) или зажечь на корпоративе. А если вы замерзли от хождений по промозглым улицам, а на часах уже поздно, можете смело идти сюда. Кофейня принимает гостей до 11 часов вечера.

Сейчас в городе начинается подготовка к новому году, и «Кофеёк» одним из первых поселил у себя в холле праздничных мишек, а перед кофейней – зажглась первая в городе ёлка. Все эти «мелочи» создают неповторимый уют и шарм.

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