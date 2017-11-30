Отзыв от КерчьИНФО: шиномонтаж «Пит-стоп»

Журналисты сайта КерчьИНФО внедряются в городскую сферу обслуживания. Под видом «тайного покупателя» или ревизора, мы посещаем керченские кафе, магазины, салоны красоты и другие объекты города, где ежедневно люди получают различного рода услуги. Перед наступлением зимнего сезона, актуальной темой среди автовладельцев становится смена шин. Мы посетили шиномонтаж «Пит-стоп».

Среди сотрудников редакции КерчьИНФО есть автолюбители. Безусловно, они подготавливают свои автомобили к зимнему сезону. Во-первых – это необходимо для безопасного движения. Во-вторых, даже если керченская погода порадует нас теплом, с 1 декабря сотрудники ГИБДД уже имеют право оштрафовать безответственных автовладельцев.

Осуществление записи

Сначала мы записались на вечернее время. В связи с плотным графиком журналистов, нам пришлось позвонить и перенести запись на субботу. Вйоядя в положение клиента, для нас нашли свободное окно.

Встреча клиента

Когда мы подъехали к сервису, нас встретили 2 мастера в рабочей форме. Стоит отметить, что в записи мы указывали автомобиль марки Фольцваген белого цвета, а приехали на розовой Митсубиши. Это не вызвало никаких разногласий. За рулем яркого авто была девушка. Возможно поэтому, рабочие сами выгрузили из машины все покрышки. Нас сразу предупредили, что работа займет 40-50 минут. К сожалению, здесь не оказалось комнаты клиента, но нам предложили присесть в помещении мастерской. И это не минус. Здесь можно наблюдать весь процесс изнутри.

Больше всего такой обстановке радовалась девушка-водитель, которая без стеснения спрашивала работников шиномотнажки о всех процессах и даже попросила сделать видео (рабочие не знали, что к ним приехал ревизор – прим. ред).

Оборудование мастерской

Стоит отметить, что пункт шиномотажа оборудован системой видеонаблюдения. На стене размещен стенд с прайсом, сертификатами специалистов и прочей полезной информацией. В специальной технике журналисты КерчьИНФО мало разбираются, но со стороны весь процесс выглядит налаженным. А техника, на которой осуществляется балансировка колес, сопровождает каждое действие голосовыми командами.

Скорость

Весь процесс занял 47 минут. Не смотря на то, что работы было больше чем предполагалось,( договаривались «переобуть» 4 колеса, а по факту «переобули» 5 с учетом запаски) ребята быстро справились с поставленной задачей и даже сами упаковали летнюю резину и загрузили в авто.

Цена и качество

За эту услугу мы заплатили 1200 рублей, это фиксированная цена для комплекса работ по сезонной смене резины 4-х колес для кроссовера. Пятое колесо нам «переобули» бесплатно. Цена вполне приемлемая. Качество работы мы оценили на 5 по пятибалльной шкале.

Говоря о всей работе – мы остались довольны результатом и самим процессом. Поэтому, журналисты сайта КерчьИНФО рекомендуют шиномонтаж «Пит-стоп». Он находится по адресу: Гудованцева 2/12, рядом с автомойкой.

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