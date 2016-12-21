В ходе совещания-видеоконференции руководящего состава подразделений Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» были подведены итоги функционирования подразделений филиала за 11 месяцев 2016 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день работники филиала охраняют около 180 объектов транспортной инфраструктуры Республики Крым и Краснодарского края.

За 11 месяцев текущего года:

— В режимных зонах транспортной безопасности, досмотрено более двух миллионов единиц автотранспорта и более шести миллионов физических лиц.

— Составлено более четырёх тысяч актов по числу выявленных нарушений пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых объектах.

— За попытку выноса материальных средств за пределы охраняемой территории без разрешительных документов задержано 46 человек.

— Составлено 110 протоколов о задержании граждан допустивших административные правонарушения на охраняемых объектах.

— Задержано и передано представителям правоохранительных органов более 200 нарушителей.

— Обнаружено и изъято более 100 предметов, запрещённых для провоза на транспорте, в этом числе холодное, травматическое, газовое, огнестрельное оружие и патроны.

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Подводя итоги совещания, директор филиала Вячеслав Бурый подчеркнул: «В целом, подразделениями филиала обеспечивают безопасность деятельности вверенных объектов транспортной инфраструктуры региона, но резервы существуют и необходимо их использовать, чтобы не снижать качество выполнения услуг охраны, достойно встретить грядущий 2017 год».

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