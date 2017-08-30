Озеро Чокрак под Керчью — излюбленное туристическое место

Озеро Чокрак является одной из главных достопримечательностей Керченского полуострова. Все туристы, приезжающие в Крым, обязаны посетить лечебные грязевые озера.

В переводе с крымскотатарского «чокрак» обозначает родник. Керченский «родник» расположен неподалеку села Курортное.

Грязи Чокракского озера обладают сильно выраженными лечебными свойствами. Так, медики рекомендуют их использование при ряде заболеваний, среди которых: заболевания позвоночника, костей, нервной системы, воспалительные заболевания женских половых органов, мочеполовой системы, а также проблемы с сосудами.

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Кроме того, озеро известно благодаря историческим событиям. Предполагается, что во время Великой Отечественной войны именно в него упал подбитый самолёт, в котором находился будущий художник-постмодернист Йозеф Бойс. Местные жители выходили творца с помощью топленого жира и войлока.

Также, по словам эксперта Михаила ДАНИЛОВА, Чокрак обладает большим потенциалом. Как считает директор Ассоциации оздоровительного туризма, в случае развития грязевого источника, он может привлечь поток туристов в Крым.

Что же касается туристов и отдыхающих керчан, то грязевое озеро Чокрак является популярным местом отдыха, куда в теплое время года съезжаются целыми семьями.

Фото: Людмила Бахарева

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