Озеро Чокрак: туристический потенциал Крыма

У полуострова Крым существует возможность стать одним из лидеров оздоровительного туризма. Об этом рассказывает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма (АОТ) Михаил Данилов.

Как сообщает РИА «Новый день», количество грязевых месторождений в республике близится к цифре 34. Одним из наиболее отработанных в отношении развития технологических систем и активного опыта разработки является керченское озеро Чокрак.

В связи с тем, что проект развития Чокракского озера попал в Федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года, для его разработки планировалось выделить около 1 миллиарда рублей. Однако реализация проекта была приостановлена.

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В то же время интерес к оздоровительному отдыху на просторах Российской Федерации начал расти. Жители страны готовы и хотят заниматься своим здоровьем, выделяя на это средства.

Кроме озера Чокрак, в развитии нуждаются и другие грязевые месторождения Крыма, например, Мойнакское или Сакское.

«Развитие курорта и санаториев – это обязательно долгосрочная комплексная программа, которая в нынешних условиях даст ощутимую отдачу только при системном подходе. Я вижу путь развития отрасли в постоянном и активном поиске решений, изучении наиболее эффективных российских и международных практик деятельности объектов санаторно-курортной сферы», — комментирует Михаил Данилов.

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