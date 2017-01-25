В Керчи в 2017 году установят памятник Примирения. Этот проект стал приоритетным для российского военно-исторического общества. Об этом сообщил исполнительный директор РВИО Владислав Кононов в ходе видеомоста Москва-Симферополь.



Памятник, который планируется возвести в честь 100-летия Великой российской революции 1917 года, будет самым масштабным из всех, которые появятся в 2017 году.

«Самый масштабный проект, который мы реализуем в этом году – памятник Примирения на полуострове Крым в городе Керчи», — сказал Владислав Кононов.

Также он отметил, что властями Керчи уже утверждено место расположения памятника — возле въезда на Керченский мост.

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«Это 250-300 метров от вхождения строящегося моста на полуостров. Место просматривается изумительно. С архитектурной точки зрения место идеальное. Мы провели два этапа конкурса, проектом займутся молодые авторы под руководство заслуженного художника РФ Андрея Ковальчука», — добавил Кононов.

Отметим, что согласно информации пресс-службы Керченской администрации, памятник, который символизирует общность нации, гражданское примирение потомков «белых» и «красных» – объединение России, расположат на смотровой площадки в Керчи.

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