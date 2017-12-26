Пантикапей «взяли» под круглосуточную охрану

Зону археологических раскопок на горе Митридат, где в течении нескольких лет работает Боспорская археологическая экспедиция под руководством Владимира ТОЛСТИКОВА, теперь охраняет круглосуточный охранный пост. Об этом сегодня сообщила директор Восточно-Крымского Историко-Культурного Музея-Заповедника Татьяна УМРИХИНА.

Татьяна Викторовна отметила, что круглосуточная охрана стала вынужденной мерой: «На это тратит деньги заповедник. С 1 декабря, уже не было у нас сил, мы сняли один пост с Крепости Керчь и поставили круглосуточный пост там. Мародёрство которое там началось из-за этих амфор… Обидно, если это свои керчане».

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Татьяна УМРИХИНА также напомнила о том, что охрана и музеефикация городища Пантикапей – одно нескольких поручений Президента РФ (от 27 декабря 2016 года). Два года назад Владимир ПУТИН дал поручение о выделении 1 миллиарда рублей на эти цели. По словам директора керченского музея – это поручение до сих пор находится в Министерстве культуры РФ, и значимого результата наши музейщики сейчас не видят: «А концепция бесплатно разработана фирмой «Меандр» и Владимиром ТОЛСТИКОВЫМ, Минкультом Крыма согласована, но пока лёд не тронулся. Первый, большой и главный шаг сделан. Концепция разбита на несколько этапов. Теперь – нужно преодолеть чиновничье безразличие. Нам остаётся лишь надеется» – заключила Татьяна УМРИХИНА.

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